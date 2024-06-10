Шмигаль заявив, що й новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість — Finance.ua

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Шмигаль заявив, що й новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість

Енергетика
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Шмигаль заявив, що й новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість
Шмигаль заявив, що й новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість
Новий тариф 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.
Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Навіть це підвищення не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7−8 грн. Ми встановили тариф 4,32 виходячи з найдешевшої собівартості Енергоатому та Укргідроенерго. Плюс входить собівартість доставки людям з двох компонентів. І це найнижча собівартість найдешевшої електроенергії, яка є у нас у державі і яка сьогодні доступна», — зазначив Шмигаль.
За словами прем'єра, держава платить близько 90 млрд грн для того, щоб забезпечити цю неринкову ціну для населення. Шмигаль також наголосив, що тариф 4,32 грн/кВт-год зафіксовано на один рік, він забезпечений субсидіями.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив з 1 червня 2024 року підвищити на 80% тариф на електроенергію для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт-год. Попередньо передбачалося збільшення тарифу з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт-год для споживачів, які використовують понад 100 кВт-год. Водночас для споживачів, які використовують менше електрики, тариф мав не змінитися.
Але фактично з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року, тобто менше року.
Також відбулися зміни і для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
  • до 2000 спожитих кВт на місяць — 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць — 4,32 грн/кВт.
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За матеріалами:
НВ
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