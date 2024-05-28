Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ
Національний банк України знижує облікову ставку та інші ставки, за якими він проводить операції з банками, враховуючи стрімке сповільнення інфляції. Водночас зниження ставок поступово пожвавлює й кредитування.
Про це Нацбанк зазначає у своєму економічному прогнозі.
Депозити
У відповідь рішення НБУ банки теж знижують ставки за кредитами та депозитами як для бізнесу, так і для домогосподарств.
«Ставки за гривневими депозитами та військовими облігаціями й надалі перевищують як поточний, так і очікуваний рівень інфляції. Отже, вони залишаються цікавими для вкладників», — повідомили в НБУ.
Згідно зі статистикою гривневі заощадження українців у банках продовжують зростати.
Кредити
Банки почали активніше кредитувати малий та середній бізнес. А якщо дивитися за видами діяльності, то банки більше кредитують підприємства торгівлі, переробної промисловості, енергетики, а також транспорту та сільського господарства.
НБУ бачить можливості для подальшого зниження ставки, щоб здешевити кредити.
Якщо ж інфляційні ризики знижуватимуться стрімкіше, то НБУ також швидше знижуватиме й облікову ставку.
«Водночас НБУ враховуватиме, що зниження процентних ставок не має конфліктувати з іншим важливим завданням — забезпеченням захисту заощаджень від інфляційного знецінення. Останнє залишатиметься пріоритетом НБУ», — зазначає регулятор.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.;
- за підсумками березня банківські вклади у гривні відновили зростання, остаточно зафіксувавши цю тенденцію у квітні. У квітні вклади зросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), з початку року — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозити у валюті також збільшились (+0,35 млрд дол. або на 1,8% з початку року);
- за даними Фонду гарантування, вклади українців продовжують зростати. Сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту 👛
Поділитися новиною