Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ

Національний банк України знижує облікову ставку та інші ставки, за якими він проводить операції з банками, враховуючи стрімке сповільнення інфляції. Водночас зниження ставок поступово пожвавлює й кредитування.

Про це Нацбанк зазначає у своєму економічному прогнозі.

Депозити

У відповідь рішення НБУ банки теж знижують ставки за кредитами та депозитами як для бізнесу, так і для домогосподарств.

«Ставки за гривневими депозитами та військовими облігаціями й надалі перевищують як поточний, так і очікуваний рівень інфляції . Отже, вони залишаються цікавими для вкладників», — повідомили в НБУ.

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Згідно зі статистикою гривневі заощадження українців у банках продовжують зростати.

Кредити

Банки почали активніше кредитувати малий та середній бізнес. А якщо дивитися за видами діяльності, то банки більше кредитують підприємства торгівлі, переробної промисловості, енергетики, а також транспорту та сільського господарства.

НБУ бачить можливості для подальшого зниження ставки, щоб здешевити кредити.

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Якщо ж інфляційні ризики знижуватимуться стрімкіше, то НБУ також швидше знижуватиме й облікову ставку.

«Водночас НБУ враховуватиме, що зниження процентних ставок не має конфліктувати з іншим важливим завданням — забезпеченням захисту заощаджень від інфляційного знецінення. Останнє залишатиметься пріоритетом НБУ», — зазначає регулятор.

Довідка Finance.ua:

за даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.;

за підсумками березня банківські вклади у гривні відновили зростання, остаточно зафіксувавши цю тенденцію у квітні. У квітні вклади зросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), з початку року — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозити у валюті також збільшились (+0,35 млрд дол. або на 1,8% з початку року);

за даними Фонду гарантування, вклади українців продовжують зростати. Сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн.

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