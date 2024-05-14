Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка) — Finance.ua

Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка) Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)

Банки України у квітні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення.

Про це повідомляє НБУ

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Як зріс кредитний портфель:

Фінансові установи підвищили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів. Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.

В ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити — для великих підприємств та валютних кредитів.

становила 36,1%, що на 1,3 відсоткових пункти нижче показника на 1 січня 2024 року. Ключовий фактор скорочення частки NPL — зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%. Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 рокущо на 1,3 відсоткових пунктиКлючовий фактор скорочення частки NPL — зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.

Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%».

Знизили максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.

Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн.

Крім того, уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 млн грн.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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