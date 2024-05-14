Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка) — Finance.ua
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Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
Банки України у квітні 2024 року знизили ставки за кредитами для населення.
Про це повідомляє НБУ.
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.
Як зріс кредитний портфель:
Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
Фінансові установи підвищили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів. Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.
Банки України у квітні знизили ставки за кредитами для населення (інфографіка)
В ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити — для великих підприємств та валютних кредитів.
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Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3 відсоткових пункти нижче показника на 1 січня 2024 року. Ключовий фактор скорочення частки NPL — зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.
Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%».
  • Знизили максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.
  • Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн.
  • Крім того, уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 млн грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут 👛

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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