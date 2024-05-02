Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася — Finance.ua

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Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася

Кредит&Депозит
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Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася
Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3 відсоткових пункти нижче показника на 1 січня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Ключовий фактор скорочення частки NPL — зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.
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Обсяг непрацюючих кредитів за І квартал скоротився на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.
Витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими, а рівень дефолтів — знижується.
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Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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