Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування — Finance.ua

Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування Сьогодні 09:45 — Кредит&Депозит

Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування

Фінансові установи підвищили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів.

Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.

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У ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити — для великих підприємств та валютних кредитів.

«Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому зменшився вперше за останні 12 місяців, передусім через зниження їх кількості для кредитів великим підприємствам, а також валютних і довгострокових позик. Натомість рівень схвалення заявок для кредитів МСП зростає четвертий квартал поспіль», — зазначили в НБУ.

Графік: НБУ

Банки посилили кредитні стандарти для іпотечних кредитів, водночас продовжують послаблювати стандарти для споживчих кредитів п’ятий квартал поспіль.

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«У II кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для домогосподарств, переважно для іпотеки», — додав регулятор.

Рівень схвалення заявок для населення зріс лише на іпотечні кредити завдяки певному пом’якшенню заставних вимог.

Фінустанови повідомили про зростання кредитного ризику та певною мірою — валютного. Зміни інших ризиків не були суттєвими. У ІІ кварталі респонденти очікують передусім на зростання процентного та кредитного ризиків.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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