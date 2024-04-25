Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування — Finance.ua
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Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування

Кредит&Депозит
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Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування
Банки підвищили стандарти корпоративного кредитування
Фінансові установи підвищили стандарти корпоративного кредитування. Найбільше — для позик великим підприємствам, валютних і довгострокових кредитів.
Про це свідчать результати опитування банків про умови кредитування, яке проводить Національний банк України.
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У ІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та короткострокових позик, посилити — для великих підприємств та валютних кредитів.
«Рівень схвалення заявок для кредитів бізнесу в цілому зменшився вперше за останні 12 місяців, передусім через зниження їх кількості для кредитів великим підприємствам, а також валютних і довгострокових позик. Натомість рівень схвалення заявок для кредитів МСП зростає четвертий квартал поспіль», — зазначили в НБУ.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Банки посилили кредитні стандарти для іпотечних кредитів, водночас продовжують послаблювати стандарти для споживчих кредитів п’ятий квартал поспіль.
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«У II кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для домогосподарств, переважно для іпотеки», — додав регулятор.
Рівень схвалення заявок для населення зріс лише на іпотечні кредити завдяки певному пом’якшенню заставних вимог.
Фінустанови повідомили про зростання кредитного ризику та певною мірою — валютного. Зміни інших ризиків не були суттєвими. У ІІ кварталі респонденти очікують передусім на зростання процентного та кредитного ризиків.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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