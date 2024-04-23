В Нацбанку розповіли про ключові передумови для пожвавлення ринкового кредитування — Finance.ua

В Нацбанку розповіли про ключові передумови для пожвавлення ринкового кредитування Сьогодні 16:16 — Кредит&Депозит

В Нацбанку розповіли про ключові передумови для пожвавлення ринкового кредитування

Банки не припиняли кредитування економіки навіть у перші дні повномасштабної війни, а понад половину кредитів новим бізнес-клієнтам у 2023 році надали без державної підтримки.

Про це розповіла директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час Mind Entrepreneur Summit 2024, передає пресслужба Національного банку.

«Збереження макрофінансової стабільності, прогнозованої низької інфляції та контрольованості валютного ринку — це критично важливі умови, адже їх виконання cприяло пожвавленню кредитного попиту та зниженню ризиків кредитування та дало змогу банкам поліпшити умови кредитування (кредитні ставки для бізнесу знизилися до близько 16,5% у середньому з понад 20% торік)», — сказано в повідомленні.

Портфель гривневих кредитів

За даними НБУ, портфель чистих гривневих бізнес-позик зростає останні 10 місяців (із червня 2023 року — на 33 млрд грн, або на понад 11%).

У перші місяці повномасштабної війни державна підтримка відіграла ключову роль у підтримці кредитування, зазначила Первін Дадашова, але що далі, то менше економіка потребує «штучного дихання».

«Надалі державна підтримка має фокусуватися лише на найуразливіших галузях та підприємствах. Водночас більшість підприємств, що адаптувалися до роботи в умовах війни та мають задовільний фінансовий стан, вже зараз можуть отримувати фінансування на прийнятних умовах без субсидій», — зазначила Дадашова.

На її думку, щоб кредитування набирало обертів, має бути зустрічний рух банків і позичальників. Бізнес має докладати зусиль, аби ставати бажаним для банків клієнтом.

На що варто звертати увагу потенційним та чинним клієнтам банків та яких вимог дотримуватися:

забезпечення повноти та прозорості фінансової звітності, прозорої структури власності, операційного структурування бізнесу, а для великих компаній — проведення регулярного аудиту. Банк має розуміти, з ким має справу, як позичальник обслуговуватиме кредит та чи спроможний його повернути;

варто цікавитися та користуватися інструментами кредитних гарантій від держави та міжнародних фінансових організацій. Надалі коло таких інструментів розширюватиметься, адже це дієвий спосіб здешевлення позик та розширення доступу до них. Водночас потрібно розуміти, що частину кредитних ризиків банки в будь-якому разі запропонують покрити заставою;

впровадження ESG-стандартів, що поступово ставатимуть обов’язковою вимогою для позичальників за програмами часткового гарантування або ж компенсації ставок за кредитами. Цей тренд — невід'ємний елемент процесу євроінтеграції, зокрема в межах програми Ukraine Facility, тому вже зараз варто поступово розпочинати необхідні трансформації.

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Нагадаємо, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше заявляв , що достатньо висока облікова ставка НБУ не стимулює ринок кредитування в Україні загалом і бізнесу зокрема, наразі кредитування бізнесу відбувається лише в рамках програми доступного кредитування «5−7−9».

У Національному банку констатують , що упродовж останніх восьми місяців триває тенденція зростання кредитного портфеля бізнесу, а кредитні апетити банків збільшуються.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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