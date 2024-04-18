Банки перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: яких ставок очікувати до кінця року — Finance.ua

Банки перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: яких ставок очікувати до кінця року Сьогодні 12:01 — Кредит&Депозит

Банки перепишуть відсотки за кредитами та депозитами: яких ставок очікувати до кінця року

В Україні очікується падіння відсотків як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.

Такий прогноз озвучив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Oboz.ua.

Банкір вважає, що 25 квітня на черговому засіданні монетарного комітету НБУ може знизити облікову ставку в середньому на 0,5−1 відсоткові пункти (п.п.) — до 13,5−14%, а ставка за тримісячними депсертифікатами може скоротитися до 16 5−17%.

«Зниження облікової ставки дозволяє банкам активніше розвивати кредитні програми, істотно послаблюючи відсотковий тиск на позичальника. Вже зараз можна говорити про певний орієнтир до кінця року: у другому півріччі за умови скорочення облікової ставки до 12−14% ставки за деякими кредитами, особливо це стосується партнерських кредитних програм, які можуть впасти в середньому на 2−3%», — прогнозує Мамедов.

Кредити

За оцінками банкіра, процентні ставки зміняться за всіма основними видами кредитів. Вони залежатимуть від першого внеску і до кінця року, за розрахунками Мамедова, становитимуть:

від 5 до 12% річних для автокредитів;

від 4% до 16% для іпотечних кредитів за спільними програмами з девелоперами житла;

від 15% до 17% для цільових кредитів малого та середнього бізнесу.

Депозити

Мамедов вважає, що в разі позитивної економічної динаміки до кінця року «нацбанківська» ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих вкладів, може скоротитися з 17,5% до 13−14%. І це позначиться на прибутковості гривневих вкладів.

Банкір не виключає, що до кінця 2024 року ставки за гривневими депозитами в залежності від терміну розміщення можуть дещо знизитися. Максимальні ставки будуть на рівні 12−13% річних, вважає Мамедов.

Втім, в умовах низької інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 3,2%, чистий прибуток за гривневими вкладами буде на рівні 5%. Це майже втричі більше за дохідність вкладів в іноземній валюті.

Експерт очікує, що популярність гривневих депозитів залишатиметься на найвищому рівні. За розрахунками банкіра, кількість нових вкладів у 2024 році порівняно з 2023-м зросте щонайменше на 10%.

«Наразі достатньо підстав для того, щоб ситуація в банківському секторі, незважаючи на нові виклики, залишалася прийнятною та перспективною. Особливо це стосується подальшого розвитку кредитних та депозитних програм», — підсумував Мамедов.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.