У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ Сьогодні 09:14 — Кредит&Депозит

Банки у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Із них 532 кредити на 1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, в тому числі 152 на 276 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно, а 319 кредитів на 621 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 12%.

Де видали найбільше іпотечних кредитів у вересні:

у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);

у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);

у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);

в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);

у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

