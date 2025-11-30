0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ

Кредит&Депозит
34
У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ
У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ
Банки у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Із них 532 кредити на 1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, в тому числі 152 на 276 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно, а 319 кредитів на 621 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.
У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ
Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному ринку.
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 12%.
Де видали найбільше іпотечних кредитів у вересні:
  • у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);
  • у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);
  • у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);
  • у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems