У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ
Банки у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Із них 532 кредити на 1 млрд грн надано на первинному ринку нерухомості, в тому числі 152 на 276 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно, а 319 кредитів на 621 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 9,37% на вторинному ринку.
Якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів тримається на рівні 12%.
Де видали найбільше іпотечних кредитів у вересні:
- у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);
- у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);
- у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
- в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);
- у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.
Поділитися новиною
Також за темою
У яких регіонах України найчастіше видають іпотечні кредити — НБУ
На рахунках українців зберігається понад 1 трильйон гривень: яка структура розподілу вкладів (інфографіка)
Як купити квартиру в Києві за програмою Домівка+: умови і можливості
Нові правила для кредитних історій: НБУ робить контроль жорсткішим
Розширення «єОселі»: що пропонує Гетманцев
ФГВФО розпочав виплати вкладникам неплатоспроможного РВС Банку