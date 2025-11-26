0 800 307 555
Як купити квартиру в Києві за програмою Домівка+: умови і можливості

Питання придбання первинного житла в Україні залишається актуальним для багатьох сімей. Більшість прагне зробити це з максимальною вигодою. Попри війну та економічну нестабільність такі можливості існують. Одним з варіантів є участь у пільгових державних програмах житлового кредитування.
В Україні діє кілька програм підтримки громадян у питанні придбання первинного житла. Найпопулярнішими вважаються:
  • єОселя;
  • Домівка+;
  • іпотечне кредитування для маріупольців;
  • Кредит для молоді;
  • єВідновлення;
  • Постанова 719.

Умови програми Домівка+

Програма Домівка+ дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років. Учасники програми одночасно сплачують частину вартості житла і щомісячну орендну плату. Після повного погашення вартості квартира переходить у власність орендаря.
Програму запровадили у 2022 році у КП ФК Житло Інвест, що працює за рішенням Київради.
Програма Домівка+ доступна учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які стоять на квартирному обліку в Києві.

Основні переваги

Переваги програми полягають у фіксованій вартості житла в гривні на весь період виплат і знижці 50% на оренду для ВПО та військових. Орендна плата не враховується у загальну вартість квартири.
Передані квартири не містять техніки і меблів та мають мінімальний ремонт. Передбачена одноразова виплата на непередбачувані витрати у розмірі 3% встановленої вартості обраної нерухомості. Щорічно потрібно вносити страховий платіж.
Викуп житла можливий у будь-який час після внесення залишку вартості і підписання договору.

Доступні квартири

Квартири за програмою обирають із переліку, розміщеного на сайті Житло Інвест. Актуальні варіанти позначені як Оренда з викупом.
На момент випуску матеріалу програма охоплює квартири в ЖК:
  • «Паркове місто»;
  • «Авеню 42»;
  • «Причал 8»;
  • «Італійський квартал»;
  • «Terracotta»;
  • «Liko-Grad Perfect Tow»;
  • «OK'LAND» та «Медовий».
Але з 2026 року можливі зміни.
Про інші програми Finance.ua детально розповідає в статті «Програми для придбання первинного житла в Україні: варіанти та умови».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
