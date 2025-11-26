Як купити квартиру в Києві за програмою Домівка+: умови і можливості
Питання придбання первинного житла в Україні залишається актуальним для багатьох сімей. Більшість прагне зробити це з максимальною вигодою. Попри війну та економічну нестабільність такі можливості існують. Одним з варіантів є участь у пільгових державних програмах житлового кредитування.
В Україні діє кілька програм підтримки громадян у питанні придбання первинного житла. Найпопулярнішими вважаються:
- єОселя;
- Домівка+;
- іпотечне кредитування для маріупольців;
- Кредит для молоді;
- єВідновлення;
- Постанова 719.
Умови програми Домівка+
Програма Домівка+ дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років. Учасники програми одночасно сплачують частину вартості житла і щомісячну орендну плату. Після повного погашення вартості квартира переходить у власність орендаря.
Програму запровадили у 2022 році у КП ФК Житло Інвест, що працює за рішенням Київради.
Програма Домівка+ доступна учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які стоять на квартирному обліку в Києві.
Основні переваги
Переваги програми полягають у фіксованій вартості житла в гривні на весь період виплат і знижці 50% на оренду для ВПО та військових. Орендна плата не враховується у загальну вартість квартири.
Передані квартири не містять техніки і меблів та мають мінімальний ремонт. Передбачена одноразова виплата на непередбачувані витрати у розмірі 3% встановленої вартості обраної нерухомості. Щорічно потрібно вносити страховий платіж.
Викуп житла можливий у будь-який час після внесення залишку вартості і підписання договору.
Доступні квартири
Квартири за програмою обирають із переліку, розміщеного на сайті Житло Інвест. Актуальні варіанти позначені як Оренда з викупом.
На момент випуску матеріалу програма охоплює квартири в ЖК:
- «Паркове місто»;
- «Авеню 42»;
- «Причал 8»;
- «Італійський квартал»;
- «Terracotta»;
- «Liko-Grad Perfect Tow»;
- «OK'LAND» та «Медовий».
Але з 2026 року можливі зміни.
Про інші програми Finance.ua детально розповідає в статті «Програми для придбання первинного житла в Україні: варіанти та умови».
