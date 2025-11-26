Як купити квартиру в Києві за програмою Домівка+: умови і можливості Сьогодні 17:02 — Кредит&Депозит

Як купити квартиру в Києві за програмою Домівка+: умови і можливості

Питання придбання первинного житла в Україні залишається актуальним для багатьох сімей. Більшість прагне зробити це з максимальною вигодою. Попри війну та економічну нестабільність такі можливості існують. Одним з варіантів є участь у пільгових державних програмах житлового кредитування.

В Україні діє кілька програм підтримки громадян у питанні придбання первинного житла. Найпопулярнішими вважаються:

єОселя;

Домівка+;

іпотечне кредитування для маріупольців;

Кредит для молоді;

єВідновлення;

Постанова 719.

Умови програми Домівка+

Програма Домівка+ дає можливість отримати квартиру в Києві у безвідсоткове розтермінування на 10 років. Учасники програми одночасно сплачують частину вартості житла і щомісячну орендну плату. Після повного погашення вартості квартира переходить у власність орендаря.

Програму запровадили у 2022 році у КП ФК Житло Інвест, що працює за рішенням Київради.

Програма Домівка+ доступна учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам та громадянам, які стоять на квартирному обліку в Києві.

Основні переваги

Переваги програми полягають у фіксованій вартості житла в гривні на весь період виплат і знижці 50% на оренду для ВПО та військових. Орендна плата не враховується у загальну вартість квартири.

Передані квартири не містять техніки і меблів та мають мінімальний ремонт. Передбачена одноразова виплата на непередбачувані витрати у розмірі 3% встановленої вартості обраної нерухомості. Щорічно потрібно вносити страховий платіж.

Викуп житла можливий у будь-який час після внесення залишку вартості і підписання договору.

Доступні квартири

Квартири за програмою обирають із переліку, розміщеного на сайті Житло Інвест. Актуальні варіанти позначені як Оренда з викупом.

На момент випуску матеріалу програма охоплює квартири в ЖК:

«Паркове місто»;

«Авеню 42»;

«Причал 8»;

«Італійський квартал»;

«Terracotta»;

«Liko-Grad Perfect Tow»;

«OK'LAND» та «Медовий».

Але з 2026 року можливі зміни.

Про інші програми Finance.ua детально розповідає в статті «Програми для придбання первинного житла в Україні: варіанти та умови».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.