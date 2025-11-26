Нові правила для кредитних історій: НБУ робить контроль жорсткішим Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

НБУ планує оновити порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій, він виніс на громадське обговорення новий проєкт постанови.

Що пропонує НБУ

Запровадити окреме Положення про контроль за бюро кредитних історій. У ньому визначено, як саме НБУ здійснюватиме контроль: як запитуватиме інформацію, як реагуватиме на порушення, які дії вимагатиме від бюро.

Проєкт детально описує, як бюро повинні подавати документи, відповідати на запити, виправляти недоліки та як НБУ перевірятиме дотримання вимог.

Оновить процедуру погодження правил формування та ведення кредитних історій.

Змінюються вимоги до заяв, строки їх розгляду та підстави для відмови. Частину старих процедур скасовують як застарілі.

Що передбачається

НБУ отримує чітко прописані інструменти контролю.

НБУ матиме можливість:

запитувати в бюро додаткові пояснення, документи та інформацію;

проводити аналіз скарг, звернень, адвокатських запитів та інформації з офіційних джерел;

фіксувати порушення у спеціальній довідці про результати контролю, яка стає підставою для початку адміністративного провадження.

Вводиться офіційна процедура адміністративного провадження.

Після виявлення порушення НБУ надсилатиме бюро:

довідку про результати контролю;

офіційне повідомлення про початок адміністративного провадження з роз’ясненням прав і строків для пояснень.

Бюро матиме 5 робочих днів для надання заперечень або пояснень.

Письмове застереження — нова форма реагування НБУ.

Якщо порушення підтверджується

НБУ може видати письмове застереження, у якому зобов’яже бюро усунути порушення в конкретні строки.

Невиконання застереження дає НБУ право звернутися до суду з вимогою накласти фінансові санкції. Можлива навіть ліквідація бюро.

У разі системних порушень прав суб’єктів кредитних історій, НБУ може звернутися до суду щодо ліквідації бюро.

Системними вважаються порушення:

протягом року зафіксовано більше двох порушень щодо прав більш як двох суб’єктів;

або якщо одна й та сама норма Закону порушена тричі після надісланого письмового застереження НБУ.

Оновлюється порядок подання документів і процедури погодження правил роботи бюро.

Зміни:

нові вимоги до заяв;

спрощення процедур;

виключення застарілих норм;

чіткі строки розгляду — 30 днів + можливе продовження ще на 15.

НБУ офіційно підтримує електронну комунікацію. Усі документи можуть подаватися в електронній формі, але з суворими технічними вимогами до електронних копій.

Що це дасть

За висновками НБУ, реалізація проєкту забезпечить більшу прозорість, правову визначеність і ефективність контролю за діяльністю бюро кредитних історій, що позитивно вплине на ринок фінансових послуг.

Раніше ми писали , що Нацбанк пропонує вдосконалити порядок зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

Йдеться про можливість для власників такої інформації підписувати запити та дозволи удосконаленим електронним підписом з кваліфікованим сертифікатом.

Також Національний банк актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, уніфікувавши їх в одному нормативно-правовому акті.

