НБУ актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг

Фондовий ринок
119
Національний банк актуалізував вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, уніфікувавши їх в одному нормативно-правовому акті.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Нова редакція Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг визначає, зокрема:
  1. Порядок подання та загальні вимоги до документів, що подаються до Національного банку в межах процедур, визначених Положенням;
  2. Зобов’язання надавача послуг подати до Національного банку документи про структуру власності у разі змін, що стосуються інституту спільного інвестування або його компанії з управління активами;
  3. Зобов’язання заявників у разі акредитації філії іноземних юридичних осіб, які мають право надавати фінансові / платіжні послуги на території України, подавати документи про структуру власності такого заявника;
  4. Поширення вимог Положення на філії іноземних юридичних осіб, які мають право надавати фінансові / платіжні послуги на території України, та зобов’язання їх щороку подавати до Національного банку документи про структуру власності іноземної установи;
  5. Порядок застосування Національним банком професійного судження та перегляду такого судження за результатом здійснення контролю за дотриманням надавачем послуг вимог Положення;
  6. Розподіл відповідних повноважень між Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури тощо.
Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2025 року № 135, яка набирає чинності 12 листопада 2025 року.
Раніше Національний банк України в жовтні 2025 року застосував заходи впливу до семи банків і чотирьох небанківських фінансових установ. Причиною стали порушення вимог законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а також порушення валютного законодавства.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки України
