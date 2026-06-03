НБУ посилює вимоги до капіталу та ліквідності банків Сьогодні 16:25 — Фондовий ринок

Очікується, що реалізація нового підходу сприятиме зміцненню стійкості банківської системи, а також посилить захист інтересів вкладників і кредиторів

Національний банк України затвердив Положення про встановлення підвищених значень пруденційних нормативів для банків України. Документ спрямований на подальше наближення банківського регулювання України до законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Положення імплементує окремі положення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2013/36/ЄС щодо пруденційного нагляду за кредитними установами, а також враховує рекомендації Європейського органу банківського нагляду (EBA) та міжнародні стандарти Базельського комітету з банківського нагляду.

НБУ зможе встановлювати додаткові вимоги до капіталу та ліквідності

Документ передбачає можливість встановлення Національним банком підвищених вимог до достатності капіталу та ліквідності залежно від профілю ризику конкретного банку та результатів наглядової оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Положення визначає:

порядок визначення підвищених значень нормативів достатності капіталу та ліквідності з урахуванням ризиків, притаманних діяльності конкретного банку, які не повністю покриваються мінімальними регуляторними вимогами;

порядок встановлення підвищених значень нормативів достатності капіталу та ліквідності;

підходи до проведення оцінки SREP;

вимоги до дотримання банками встановлених підвищених значень пруденційних нормативів.

Зокрема, Національний банк зможе встановлювати для банків на індивідуальній основі підвищені значення:

нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК);

нормативу достатності капіталу 1 рівня (НК1);

нормативу достатності основного капіталу 1 рівня (НOК1);

коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв).

Які результати очікує регулятор

У Національному банку вважають, що реалізація нового підходу сприятиме підтриманню достатнього рівня капіталу та ліквідності для покриття ризиків, притаманних діяльності банків, а також підвищенню якості систем управління ризиками та корпоративного управління.

Крім того, очікується зміцнення стійкості банківської системи, а також посилення захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Нові вимоги впроваджуватимуть поетапно

Постанова передбачає поетапне впровадження нових вимог щодо встановлення підвищених нормативів достатності капіталу.

У 2026 році банки застосовуватимуть нові вимоги з урахуванням 50% додаткового розміру капіталу, визначеного відповідно до положення. Починаючи з 2027 року, враховуватиметься вже 100% додаткового розміру капіталу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк уточнив рішення, ухвалене у березні 2026 року, щодо початку формування банками та банківськими групами буфера системної важливості. Формування буфера системної важливості розпочнеться після визначення системно важливих банків у 2027 році. Відповідно, банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування такого буфера з 1 січня 2028 року.

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