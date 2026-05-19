НБУ відтермінував на рік формування банками буферів капіталу

Національний банк України уточнив рішення, ухвалене у березні 2026 року, щодо початку формування банками та банківськими групами буфера системної важливості.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нові строки запровадження буфера

Формування буфера системної важливості розпочнеться після визначення системно важливих банків у 2027 році.

Відповідно, банки та банківські групи повинні будуть дотримуватися вимог щодо формування такого буфера з 1 січня 2028 року.

Причини перегляду графіка

У Нацбанку пояснили, що графік упровадження такого буфера був скоригований через зміну зовнішніх умов та з огляду на реалізацію оновленої Стратегії з розвитку кредитування в частині забезпечення спроможності банків підтримувати кредитними ресурсами відновлення критичної інфраструктури, зокрема енергетики, пошкодженої або зруйнованої внаслідок постійних масованих повітряних атак росії.

Запровадження буфера спрямоване на забезпечення стійкості банківської системи та передбачене покроковою імплементацією директив ЄС.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національний банк України схвалив методологію стрес-тестування, яке передбачає оцінку показників діяльності банків та достатності їх капіталу в умовах базового макроекономічного сценарію та малоймовірної, але реалістичної кризи.

Стрес-тестування є третім етапом оцінки стійкості банків. Його мета — оцінити спроможність банків виконувати основні функції за несприятливих умов, підтримуючи в такий спосіб економіку.

Інформація про результати оцінки стійкості банків буде оприлюднена наприкінці року.

