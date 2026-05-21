Уряд перевірить у 22 сферах, куди йдуть державні гроші

Казна та Політика
Держбюджет перевірять на ефективність використання коштів
Уряд проведе огляд витрат державного бюджету у 22 ключових сферах діяльності.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про проведення у 2026 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах», яким передбачено проведення цьогоріч оглядів витрат у 22 сферах діяльності 14 головних розпорядників* коштів державного бюджету.
«Проведення щорічних оглядів витрат забезпечує їх регулярність та послідовність, що передбачено бюджетним кодексом України, Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2026−2030 роки, Планом України для реалізації інструменту Ukraine Facility та відповідає рекомендаціям Європейської Комісії в межах Пакета розширення ЄС 2024 року», — сказано в повідомленні міністерства.

Які сфери охопить огляд витрат

Сфери та цілі оглядів витрат, які проводитимуться у 2026 році, визначено на основі орієнтовного плану проведення оглядів витрат на 2025−2029 роки, включеного до матеріалів до Бюджетної декларації на 2025−2027 роки.
Серед напрямів:
  • соціальний захист;
  • освіта;
  • охорона здоров’я;
  • підтримка бізнесу;
  • культура;
  • міжнародна діяльність.

Мета бюджетних оглядів

Огляди витрат державного бюджету передбачають здійснення аналізу ефективності реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності за рахунок коштів державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також оцінки ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету.
Звіти про огляди витрат мають бути подані Кабінету Міністрів до 1 грудня 2026 року, що дозволить врахувати результати оглядів на початку нового бюджетного циклу під час формування Бюджетної декларації на 2028−2030 роки.
Звіти про огляди витрат мають містити, серед іншого, пропозиції щодо оптимізації витрат державного бюджету.
За матеріалами:
Finance.ua
МінфінКабмін
