Україна підписала Угоду про запровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА: що передбачає новий механізм

18-те щорічне засідання Міжурядової Комісії ТРАСЕКА в місті Астана

Україна підписала Угоду про запровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України. Підписання документа відбулося під час 18-го щорічного засідання Міжурядової комісії ТРАСЕКА в Астані.

До угоди приєдналися кілька країн регіону

Від імені України угоду в онлайн-форматі підписав тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан.

Документ також підписали Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Угода передбачає запровадження єдиного електронного документа для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень територіями держав-учасниць транспортного коридору Європа — Кавказ — Азія.

«Для України запровадження єдиного транзитного дозволу є важливим кроком для посилення нашого транзитного потенціалу. Очікується, що реалізація механізму сприятиме залученню додаткових транзитних вантажопотоків через територію України та розвитку логістичних зв’язків між Європою та Азією», — зазначив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.

Що передбачає новий механізм

Імплементація цього механізму дозволить:

спростити процедури організації міжнародних автомобільних перевезень;

скоротити час проходження дозвільних процедур;

зменшити витрати перевізників;

забезпечити цифровізацію транзитних операцій;

підвищити прозорість та ефективність транспортних процесів.

Угода також створює передумови для поглиблення регіональної транспортної співпраці та впровадження сучасних цифрових сервісів у сфері міжнародних перевезень.

Надалі документ підлягає ратифікації всіма сторонами-учасницями. Після завершення внутрішніх процедур та набуття Угодою чинності розпочнеться практичне впровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА як цифрового інструменту для спрощення транзитних перевезень у регіоні.

