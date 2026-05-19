Україна підписала Угоду про запровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА: що передбачає новий механізм

Казна та Політика
18-те щорічне засідання Міжурядової Комісії ТРАСЕКА в місті Астана
Україна підписала Угоду про запровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України. Підписання документа відбулося під час 18-го щорічного засідання Міжурядової комісії ТРАСЕКА в Астані.

До угоди приєдналися кілька країн регіону

Від імені України угоду в онлайн-форматі підписав тимчасовий повірений у справах України в Республіці Казахстан.
Документ також підписали Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.
Угода передбачає запровадження єдиного електронного документа для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень територіями держав-учасниць транспортного коридору Європа — Кавказ — Азія.
«Для України запровадження єдиного транзитного дозволу є важливим кроком для посилення нашого транзитного потенціалу. Очікується, що реалізація механізму сприятиме залученню додаткових транзитних вантажопотоків через територію України та розвитку логістичних зв’язків між Європою та Азією», — зазначив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій.

Що передбачає новий механізм

Імплементація цього механізму дозволить:
  • спростити процедури організації міжнародних автомобільних перевезень;
  • скоротити час проходження дозвільних процедур;
  • зменшити витрати перевізників;
  • забезпечити цифровізацію транзитних операцій;
  • підвищити прозорість та ефективність транспортних процесів.
Угода також створює передумови для поглиблення регіональної транспортної співпраці та впровадження сучасних цифрових сервісів у сфері міжнародних перевезень.
Надалі документ підлягає ратифікації всіма сторонами-учасницями. Після завершення внутрішніх процедур та набуття Угодою чинності розпочнеться практичне впровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА як цифрового інструменту для спрощення транзитних перевезень у регіоні.
За матеріалами:
Finance.ua
