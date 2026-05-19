Україна потребує $95 млрд зовнішнього фінансування у 2026−2027 роках — Марченко Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

52 млрд доларів на 2026 рік уже забезпечені

Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026−2027 роки становить 95 млрд доларів. Із цієї суми 52 млрд доларів на 2026 рік уже забезпечені.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі фінансового блоку країн G7 у Парижі 18 травня.

Під час виступу Марченко подякував партнерам за підтримку України та наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для забезпечення роботи держави, підтримки макрофінансової стабільності та фінансування соціальних і гуманітарних потреб.

В Україні зросла інфляція та скоротився ВВП

Міністр зазначив, що, попри стримування російської агресії українськими Силами оборони, росія продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Лише 14 травня рф випустила понад 1 500 дронів і балістичні ракети. Він наголосив на важливості подальшого постачання Україні систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення балістичних цілей.

Він також окреслив економічні виклики, спричинені війною. У першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція у квітні прискорилася після кількох місяців уповільнення.

Водночас доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Окремо Марченко наголосив на необхідності оперативного фінансування відновлення енергетичної інфраструктури та закликав партнерів знайти механізм для швидкого покриття цих потреб.

Міністр також позитивно оцінив рішення ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати одним із ключових інструментів підтримки макрофінансової стабільності України у 2026−2027 роках.

Україна продовжує виконання реформ та співпрацює з парламентом і міжнародними партнерами для реалізації структурних умов та забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів. Найближчим часом до України прибуде місія МВФ для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility.

Також міністр закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України.

