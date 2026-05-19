У квітні ВВП зріс на 0,9% після падіння в 1-му кварталі — деталі від Свириденко
Українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у Telegram-каналі.
Після падіння в першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року — до -0,2%.

Зростання демонструють такі галузі

Внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.
Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%.
«Україна зберігає економічну стійкість, адаптивність і потенціал зростання. Це підтверджують прогнози наших партнерів. Відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк — на рівні 1,2%. Дякую кожному і кожній, хто працює і виробляє в Україні, працює під обстрілами, у складних умовах прифронтових областей та по всій країні. Це про українську стійкість у дії», — пише вона.
Також вона зазначила, що внутрішні російські оцінки підтверджують наростаюче виснаження економіки рф через системне знищення нафтогазової інфраструктури. Українські далекобійні санкції працюють дуже ефективно.
росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР. Ефект підтверджується і квітневими експортними даними — російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12% порівняно з березнем).
З її слів, дефіцит бюджету досяг 75,4 млрд доларів за чотири місяці цього року. Це на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення.
«Навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз росія через розпочату війну проти України. Уряд росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%», — пише Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
