Деяким військовим заборонено займатися підприємництвом під час служби: роз'яснення Мін'юсту

Обмеження стосуються військових посадових осіб

Мобілізація або служба за контрактом не припиняє статус фізичної особи-підприємця. Відповідно до законодавства, військовослужбовець залишається зареєстрованим ФОП і може зберегти свій бізнес.

Про це розповідає Міністерство юстиції.

Якщо під час служби військовий не можете особисто вести справи, можна уповноважити на це іншу особу. У довіреності, оформленій на неї, визначається обсяг повноважень: підписання договорів, проведення платежів, подання звітності тощо. Це дозволяє забезпечити безперервність підприємницької діяльності.

Кому заборонено займатися підприємництвом під час служби

Обмеження стосуються військових посадових осіб, які виконують:

організаційно-розпорядчі функції (керівництво підрозділом);

адміністративно-господарські функції (управління майном чи ресурсами).

Важливим є не звання, а посада та функціональні обов’язки. У разі сумнівів варто звернутися до служби персоналу військової частини.

Чи потрібно повідомляти податкову

Інформація про мобілізацію або контракт передається до податкових органів автоматично. Водночас для уникнення непорозумінь підприємець може самостійно подати заяву та копії підтвердних документів.

Якщо податкова не отримала інформацію про мобілізацію, військовослужбовцю-ФОП можуть продовжувати нараховуватися податкові зобов’язання. У такому разі варто самостійно подати заяву і підтвердні документи, щоб уникнути боргу.

Податкові пільги для військовослужбовців-ФОП

На період служби держава передбачає спрощення податкових зобов’язань для ФОП:

ЄСВ: ФОП звільняється від сплати на весь період служби;

ПДФО: не нараховується і не сплачується щодо підприємницької діяльності;

Єдиний податок: не сплачується, звітність не подається.

Якщо є наймані працівники

Уповноважена особа може нараховувати зарплату працівникам. При цьому:

ЄСВ і ПДФО нараховуються, але їх сплата відкладається;

сплатити ці суми можна протягом 180 днів після демобілізації без штрафів;

звітність також подається після завершення служби.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що підприємці, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, мають право на податкові пільги на час служби. Право на пільги мають лише ті, хто був офіційно зареєстрований як ФОП або самозайнята особа до моменту мобілізації чи підписання контракту.

Звільнення починає діяти з 1-го числа місяця, у якому особу мобілізували або вона уклала контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація (звільнення зі служби).

