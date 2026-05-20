ЄС та Україна домовились про «макрофін» на 8,35 млрд євро у рамках кредиту на 90 млрд Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Україна та Європейський Союз парафували текст Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на суму 8,35 млрд євро. Кошти передбачені в межах кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро.

Про це повідомили в офісі єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса, пише Європейська правда.

Меморандум від імені Європейського Союзу підписав єврокомісар Валдіс Домбровскіс у середу, 20 травня.

Наступним етапом має стати ратифікація документа Верховною Радою України.

Куди спрямують кошти

Ухвалення документа дасть можливість Україні отримати протягом 2026 року 8,35 млрд євро на бюджетні потреби.

Ще 8,35 млрд євро планують надати у рамках механізму Ukraine Facility, щодо регламенту якого наразі тривають перемовини з українською стороною, котрі також планують завершити найближчим часом.

Нагадаємо, 22 квітня Finance.ua писав , що посли країн Європейського Союзу запустили письмову процедуру схвалення виділення 90 мільярдів євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій проти росії. Письмова процедура означає, що посли всіх 27 держав ЄС мають поставити підписи під документом або обґрунтувати відмову від його ухвалення.

У Європейській комісії прогнозують , що перші виплати Україні в межах кредиту на 90 млрд євро можуть відбутися у другому кварталі поточного року.

Водночас Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорсткіших умов для кредитної програми для України обсягом 90 млрд євро (105 млрд доларів). Частину виплат можуть прив’язати до впровадження податкових змін для бізнесу, які викликають значний спротив.

Європейська правда

