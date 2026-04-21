Кредит на 90 млрд євро: коли Україна отримає перші кошти

У Європейській комісії прогнозують, що перші виплати Україні в межах кредиту на 90 млрд євро можуть відбутися у другому кварталі поточного року.

Про це у вівторок в Брюсселі сказав речник Європейської комісії з питань бюджету Балаш Уйварі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми знаємо, що стоїть на кону. Ми знаємо, що час має вирішальне значення (для України. — Ред.), тому ми робимо все можливе, щоб завершити переговори (з українською стороною щодо супроводжуючих технічних документів. — Ред.) якомога швидше. Звичайно, я не можу назвати чітких термінів, але я б сказав, що мета полягає в тому, щоб завершити всю роботу, що залишилася, якомога швидше, щоб ми могли підготуватися до першої виплати протягом другого кварталу», -заявив Уйварі.

Підготовка технічних документів

За його словами, наразі сторони працюють над узгодженням технічних документів, необхідних для запуску фінансування.

Він уточнив, що йдеться про три ключові документи, які опрацьовуються у взаємодії з українською стороною.

Перший документ — програма макрофінансової допомоги, яка супроводжуватиметься Меморандумом про взаєморозуміння.

Другий напрям — використання інструменту Ukraine Facility для надання частини коштів у форматі бюджетної підтримки. У цьому контексті передбачено оновлення Плану для України.

Третій елемент — безпосередньо кредитна угода, яка також потребує двостороннього узгодження.

Переговорний процес

Він зауважив, що немає прямих зв’язків між поточною роботою Європейської комісії над цими документами з позитивним рішенням Ради ЄС щодо остаточного ухвалення кредиту для Україні на суму 90 млрд євро, яке, як очікується, може бути у середу.

«Я не бачу прямих зв’язків: двосторонні переговори між Комісією та Україною можуть відбутися незалежно від інших процедур. Звичайно, наші внутрішні процедури також тривають. Тож ми робимо все можливе, щоб виконати всі вимоги», — наголосив Уйварі.

