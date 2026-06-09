Чому 200 тисяч підприємців можуть піти в «тінь» (думка експерта)

Зміни у законодавстві для ФОПів можуть змусити перейти у «тінь» близько 200 000 підприємців. Через це країна не отримає бажаного ефекту щодо наповнення бюджету від податкових надходжень. Під загрозою також опиниться фінансування деяких важливих програм.
Про це сказав економіст і радник президента України у 2019−2024 роках Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.
Що не так із новим лімітом
Експерт вважає, що ліміт на дохід у 2 млн гривень, який планують запровадити для ФОПів третьої групи є недостатнім.
«Якщо ви підвищуєте податкове навантаження на об’єктів підприємницької діяльності, в даному випадку на цих ФОПів, у країні, де вже великий сектор тіньової економіки, то ви просто збільшуєте цей сектор. У нас тіньовий сектор приблизно 30%. Якщо це буде реалізовано, ми отримаємо по ФОПах приблизно біля 200 00 ФОПів, що підуть у «тінь», — розповів Олег Устенко.
Раніше йшлося про те, що в Україні масштабно переглядають статус усіх критично важливих підприємств. Кабінет Міністрів ухвалив кардинальні зміни до правил бронювання військовозобов’язаних у 2026 році.
Податкові борги, жорсткий зарплатний ценз та скасування «подвійної броні» для сумісників — усе це змусить бізнес заново проходити кола перевірок, аби зберегти своїх працівників від мобілізації.
У цьому відео ми детально розберемо нові критерії Мінекономіки, реальну статистику заброньованих від Олексія Соболєва та проаналізуємо ринок вакансій: де в Україні найпростіше знайти роботу із легальним захистом.