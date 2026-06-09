Чому 200 тисяч підприємців можуть піти в «тінь» (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Чому 200 тисяч підприємців можуть піти в «тінь» (думка експерта)

Зміни у законодавстві для ФОПів можуть змусити перейти у «тінь» близько 200 000 підприємців. Через це країна не отримає бажаного ефекту щодо наповнення бюджету від податкових надходжень. Під загрозою також опиниться фінансування деяких важливих програм.

Про це сказав економіст і радник президента України у 2019−2024 роках Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE

Що не так із новим лімітом

Експерт вважає, що ліміт на дохід у 2 млн гривень, який планують запровадити для ФОПів третьої групи є недостатнім.

«Якщо ви підвищуєте податкове навантаження на об’єктів підприємницької діяльності, в даному випадку на цих ФОПів, у країні, де вже великий сектор тіньової економіки, то ви просто збільшуєте цей сектор. У нас тіньовий сектор приблизно 30%. Якщо це буде реалізовано, ми отримаємо по ФОПах приблизно біля 200 00 ФОПів, що підуть у «тінь», — розповів Олег Устенко.

Читайте також Найпоширеніші помилки, яких допускають ФОПи у перший рік роботи

Раніше Finance.ua писав , що підприємці-початківці нерідко припускаються помилок, які можуть призвести до фінансових втрат, штрафів або зайвих труднощів у веденні бізнесу.

Однією з найтиповіших помилок є нехтування обліком фінансів. Частина підприємців покладається на пам’ять або зберігає інформацію про надходження та витрати хаотично.

У результаті стає складно оцінити реальний прибуток, планувати розвиток бізнесу та зростає ризик помилок під час звітності.

Фахівці радять регулярно фіксувати доходи та витрати за допомогою таблиць, мобільних застосунків або спеціалізованих сервісів обліку.

Раніше йшлося про те, що в Україні масштабно переглядають статус усіх критично важливих підприємств. Кабінет Міністрів ухвалив кардинальні зміни до правил бронювання військовозобов’язаних у 2026 році.

Податкові борги, жорсткий зарплатний ценз та скасування «подвійної броні» для сумісників — усе це змусить бізнес заново проходити кола перевірок, аби зберегти своїх працівників від мобілізації.

У цьому відео ми детально розберемо нові критерії Мінекономіки, реальну статистику заброньованих від Олексія Соболєва та проаналізуємо ринок вакансій: де в Україні найпростіше знайти роботу із легальним захистом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.