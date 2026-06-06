Найпоширеніші помилки, яких допускають ФОПи у перший рік роботи Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Помилки, які найчастіше допускають підприємці-початківці, Фото: magnific

Підприємці-початківці нерідко припускаються помилок, які можуть призвести до фінансових втрат, штрафів або зайвих труднощів у веденні бізнесу. Серед найпоширеніших — відсутність обліку доходів і витрат, нехтування фінансовим плануванням, несвоєчасна підготовка до сплати податків та недостатня увага до фінансової безпеки.

Фахівці «Фінкульту» розповідають про найпоширеніші помилки ФОПів у перший рік роботи.

Помилка 1. Не вести облік доходів і витрат

Однією з найтиповіших помилок є нехтування обліком фінансів. Частина підприємців покладається на пам’ять або зберігає інформацію про надходження та витрати хаотично.

У результаті стає складно оцінити реальний прибуток, планувати розвиток бізнесу та зростає ризик помилок під час звітності.

Фахівці радять регулярно фіксувати доходи та витрати за допомогою таблиць, мобільних застосунків або спеціалізованих сервісів обліку.

Помилка 2. Змішувати особисті та бізнес-фінанси

Ще одна поширена помилка — використовувати кошти з підприємницького рахунку для особистих потреб, а особисті гроші — для витрат бізнесу.

Такий підхід ускладнює контроль над фінансами, заважає визначити реальну прибутковість діяльності та створює труднощі під час фінансового планування.

Для уникнення цих ризиків рекомендується використовувати окремі рахунки для підприємницької діяльності.

Помилка 3. Не створювати «фінансову подушку

Багато нових підприємців не враховують, що дохід може бути нестабільним, а непередбачені витрати можуть виникнути будь-коли.

Без фінансового резерву підприємець може зіткнутися з нестачею коштів для покриття поточних витрат, особливо в періоди зниження доходів, що підвищує ризик виникнення боргів.

Саме тому варто формувати резервний фонд, який допоможе покрити витрати в разі непередбачених обставин.

Помилка 4. Ігнорувати фінансову безпеку

Зловмисники активно використовують фішингові сайти, підроблені повідомлення від банків та шкідливі посилання для викрадення грошей і персональних даних.

Особливо вразливими можуть бути підприємці, які щодня здійснюють фінансові операції онлайн.

Щоб захистити бізнес, підприємцям радять використовувати складні паролі, увімкнути двофакторну автентифікацію, уважно перевіряти адреси сайтів перед введенням платіжних даних і регулярно контролювати рух коштів на рахунках.

Помилка 5. Не планувати податкові платежі

Часто підприємці-початківці відкладають сплату податків на останній момент. Через це у термін сплати може не вистачити коштів для виконання податкових зобов’язань.

Така ситуація може призвести до штрафів і пені за прострочення платежів, збільшення фінансового навантаження на бізнес, виникнення податкової заборгованості та необхідності терміново шукати кошти для сплати податків.

Фахівці рекомендують заздалегідь планувати податкові платежі, регулярно відкладати частину доходу на окремий рахунок для сплати податків і вести календар податкових зобов’язань.

Помилка 6. Працювати без фінансового плану

Без фінансового планування, чіткого розуміння доходів, витрат та майбутніх потреб складно оцінити реальний стан бізнесу, визначити напрямок його розвитку.

Серед можливих наслідків — необґрунтовані витрати, дефіцит коштів для поточної діяльності та розвитку, труднощі з прогнозуванням фінансових результатів і неможливість своєчасно реагувати на фінансові ризики. Крім того, відсутність планування може ускладнити досягнення поставлених бізнес-цілей.

Щоб уникнути таких труднощів, підприємцям варто визначати коротко- та довгострокові фінансові цілі, планувати витрати, вести облік доходів та регулярно аналізувати фінансові показники.

Важливо також контролювати виконання фінансового плану, за потреби вносити корективи та формувати резерв коштів на непередбачені витрати.

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