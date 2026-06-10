Металургійна галузь України — результити за 5 місяців 2026 року
- чавуну 2,88 млн т (99,4% відносно січня-травня 2025 р.);
- сталі 2,86 млн т (93,9%);
- прокату 2,34 млн т (93,3%).
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