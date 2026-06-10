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Металургійна галузь України — результити за 5 місяців 2026 року

Казна та Політика
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Виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах.
Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.
За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-травні 2026 року вироблено:
  • чавуну 2,88 млн т (99,4% відносно січня-травня 2025 р.);
  • сталі 2,86 млн т (93,9%);
  • прокату 2,34 млн т (93,3%).
Металургійна галузь України — результити за 5 місяців 2026 року
За матеріалами:
Finance.ua
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