Металургійна галузь України — результити за 5 місяців 2026 року Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах.

Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.

За даними ОП «Укрметалургпром», в січні-травні 2026 року вироблено:

чавуну 2,88 млн т (99,4% відносно січня-травня 2025 р.);

сталі 2,86 млн т (93,9%);

прокату 2,34 млн т (93,3%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.