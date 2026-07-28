США планують розтягнути $400 млн військової допомоги Україні до 2029 року Сьогодні 14:31 — Казна та Політика

У Конгресі триває критика через затримку з використанням уже схвалених коштів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що завершить використання $400 млн, виділених на допомогу Україні, лише до кінця 2029 фінансового року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, ознайомлене з відповідним документом.

Конгрес критикує затримку з використанням коштів

За даними агентства, у травні Міністерство оборони США направило законодавцям лист із графіком використання коштів. Водночас через два місяці після цього кошти досі не були ані перераховані, ані законтрактовані.

За інформацією Reuters, як демократи, так і частина республіканців висловлюють невдоволення повільними темпами реалізації програми підтримки України.

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Згідно з планом Пентагону, фінансування має бути законтрактоване протягом 2026 фінансового року, який завершується 30 вересня 2026 року. Остаточне постачання всієї допомоги очікується до завершення 2029 фінансового року — 30 вересня 2029 року.

Співрозмовники агентства зазначили, що члени Конгресу вважають такі строки незвично тривалими для країни, яка перебуває в умовах війни.

Як повідомляє Reuters, президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом у Білому домі. Очікується, що під час переговорів український президент порушить питання посилення протиповітряної оборони, а також завершення домовленостей щодо спільного виробництва безпілотників зі США. Після цього Зеленський має провести зустріч із сенаторами США.

На що передбачені кошти

Йдеться про $400 млн, призначених для зміцнення обороноздатності України. План фінансування передбачає:

$200 млн на закупівлю озброєння, боєприпасів і вибухових речовин;

$99,9 млн на транспортні засоби, запасні частини та обладнання;

$100 млн на послуги, зокрема транспортування військової допомоги до України, навчання та інші заходи підтримки.

Reuters зазначає, що останнім часом Дональд Трамп демонструє більш прихильну позицію щодо підтримки України. Зокрема, він схвалив надання ліцензії на виробництво в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також заявив про готовність підписати законопроєкт щодо санкцій проти росії.

Водночас у Конгресі триває критика через затримку з використанням уже схвалених коштів.

За американським законодавством президент не має права одноосібно блокувати використання фінансування, затвердженого Конгресом.

За даними Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations), станом на кінець вересня 2024 року США виділили $175 млрд у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Із цієї суми $106 млрд були спрямовані безпосередньо Україні, а ще $69 млрд залишилися в економіці США для підтримки американської промисловості.

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