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Виплати «єСадок»: що пропонує новий законопроєкт

Казна та Політика
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Виплати «єСадок»: що пропонує новий законопроєкт
Виплати «єСадок»: що пропонує новий законопроєкт
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 15441. Його метою є створення умов для поєднання батьківства із зайнятістю шляхом надання щомісячної виплати «єСадок».
Законопроєкт пропонує, аби виплату «єСадок» не включали до загального оподатковуваного доходу платника податків, про що йдеться у пояснювальній записці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.
«Проектом акта пропонується передбачити невключення суми щомісячної грошової виплати „єСадок“, яка надається відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“» до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку" - йдеться у записці.
Чинна ініціатива пропонує змінити податкову пільгу — допологовий та післяпологовий періоди. Також вона має розповсюджуватися на увесь час догляду за дитиною після її народження.
Станом на 27 липня законопроєкт надано для ознайомлення членам комітету. Але наразі його не затвердили.
Допомога «єСадок» надаватиметься батькам дітей віком від трьох до шести років.

Розміри

Розмір виплати становитиме 8 тисяч гривень, а якщо дитина має інвалідність — 12 тисяч гривень.
В останньому випадку батьки зможуть отримувати кошти на дитину до 7 — 8 років.
За матеріалами:
Телеканал 24
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