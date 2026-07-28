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Банкам дають «зелене світло» ділитися інформацією з державою

Казна та Політика
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Банкам дають «зелене світло» ділитися інформацією з державою
Банкам дають «зелене світло» ділитися інформацією з державою
Злочинні мережі роками користуються тим, що жоден банк чи слідчий орган не бачить повної картини, операції свідомо розкидані між різними установами й країнами.
Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Що пропонують

Egmont Group (глобальне об’єднання підрозділів фінрозвідки, в Україні це — Держфінмоніторинг) пропонує це змінити через публічно-приватні партнерства: механізм, коли банки й держава систематично обмінюються сигналами про підозрілі схеми, а не діють кожен у своїй ізольованій зоні.
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«Головна перешкода досі була не технічна, а юридична: комплаєнс-підрозділи банків боялися ділитися інформацією, бо ризикували позовами чи санкціями за розкриття конфіденційних даних» -пише експертка.

Тепер пропонується рішення

Законодавчо закріплена «безпечна гавань», яка захищає банк, що добросовісно передає інформацію за встановленими правилами.
Практичний результат такого підходу вже є: партнерство Європолу з обміну фінансовою розвідувальною інформацією (EFIPPP), де саме завдяки такому механізму вдається швидше виявляти транскордонні схеми відмивання коштів і зупиняти виведення активів до того, як гроші зникнуть.
Для України ідея «безпечної гавані» є особливо актуальною. Фінансова система працює в умовах війни, санкційних ризиків, високої активності шахрайських схем, спроб обходу обмежень і транскордонного руху коштів.
Банки вже виконують значний обсяг фінансового моніторингу, але часто бачать лише свою частину операцій. Якщо підозріла схема проходить через кілька банків або кілька країн, без узгодженого обміну інформацією її важче швидко виявити.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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