Туристичний збір приніс громадам майже 175 млн грн Сьогодні 17:31 — Казна та Політика

Державна податкова служба України планує активізувати роботу з громадами, які ще не запровадили туристичний збір.

Про це заявила голова ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з керівницею Державного агентства розвитку туризму України Наталею Табакою.

За словами очільниці податкової служби, українці дедалі частіше обирають подорожі всередині країни, що сприяє розвитку внутрішнього туризму та створює додаткові можливості для наповнення місцевих бюджетів.

«Туристичний збір, який ми сплачуємо, коли зупиняємося в готелях чи садибах, — це кошти, які залишаються в громадах і працюють на їхній розвиток», — наголосила Карнаух.

За підсумками першого півріччя 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 174,9 млн грн туристичного збору. Це на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом туристичний збір сплатили понад 6,1 тис. платників.

Водночас, за словами голови ДПС, потенціал цього джерела доходів залишається значно більшим. Однією з головних причин недоотримання коштів є значна частка тіньового ринку тимчасового розміщення.

За оцінками фахівців, від 20% до 30% цього ринку працює поза офіційним обліком, через що громади втрачають ресурси, які могли б спрямовуватися на розвиток туристичної інфраструктури, благоустрій та реалізацію місцевих проєктів.

Саме тому ДПС розширює співпрацю з органами місцевого самоврядування та представниками туристичної галузі. Зокрема, нещодавно служба запустила пілотний проєкт із вдосконалення адміністрування туристичного збору у чотирьох громадах Хмельницької та Чернівецької областей.

Проєкт передбачає регулярний обмін інформацією між ДПС і громадами, спільну аналітичну роботу, методичну підтримку, проведення роз’яснювальної кампанії та створення системи моніторингу ефективності адміністрування збору.

За словами Лесі Карнаух, досвід пілотного проєкту вже викликав інтерес інших громад. Вона наголосила, що податкова служба працює над тим, щоб кількість громад, які ще не запровадили туристичний збір, скорочувалася, адже наразі таких залишається майже третина від їх загальної кількості.

У ДПС також запевнили, що готові надавати громадам повний комплекс аналітичної інформації, включаючи дані про нараховані та сплачені суми, податковий борг, переплати, пільги та інші показники, необхідні для ефективного адміністрування збору.

У податковій службі підкреслюють, що рівні правила для всіх учасників ринку тимчасового розміщення є питанням не лише наповнення бюджетів, а й чесної конкуренції, підтримки сумлінного бізнесу та створення додаткових фінансових ресурсів для розвитку українських громад.

borgexpert За матеріалами:

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