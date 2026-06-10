Рада збільшила видатки на оборону до рекордних 4,4 трлн грн Сьогодні 12:17 — Казна та Політика

Рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15224 про внесення змін до Державного бюджету України на 2026 рік. За відповідне рішення проголосували 242 народні депутати.

Документ передбачає збільшення видатків на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн. Основним джерелом фінансування стане фінансова допомога Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду. Зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

Рекордні видатки на оборону

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що після ухвалення змін загальний обсяг фінансування сектору оборони та безпеки становитиме рекордні 4,4 трлн грн.

«Дякую народним депутатам за підтримку змін до Державного бюджету на 2026 рік. Це рішення дозволить спрямувати додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей», — зазначила глава уряду.

Кошти спрямують на озброєння та грошове забезпечення військових

Після внесення змін 2,3 трлн грн буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трлн грн — на грошове забезпечення наших військовослужбовців.

«Додатковий ресурс став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу на 90 млрд євро та інших програм підтримки. Уже цього року Україна отримає 45 млрд євро. Із цієї суми 31,8 млрд євро буде спрямовано на підтримку обороноздатності держави, ще 13,2 млрд євро — на бюджетну підтримку та покриття дефіциту бюджету», — зазначила прем’єр-міністерка.

Окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування Комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 млрд грн.

Ці кошти підуть на захист об’єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло-, водо- та електропостачання в умовах російського енергетичного терору.

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