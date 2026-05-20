Україна й Німеччина підписали нову угоду щодо уникнення подвійного оподаткування Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Міністр фінансів України Сергій Марченко та віцеканцлер, федеральний міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль підписали Угоду між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування щодо податку на доходи та запобігання податковим ухиленням.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«Підписання нової угоди з Німеччиною є важливим кроком для поглиблення економічної співпраці між нашими державами. Документ створює більш прозорі, справедливі та прогнозовані податкові умови для бізнесу й інвесторів, а також посилює можливості двох країн у протидії податковим зловживанням. Водночас оновлені підходи до оподаткування пасивних доходів відповідають національним економічним інтересам України та сучасним міжнародним стандартам», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Що передбачає нова угода

Нова угода має оновити договірно-правову базу між Україною та Німеччиною відповідно до сучасних міжнародних стандартів у сфері оподаткування. Документ також спрямований на розвиток двостороннього економічного та інвестиційного співробітництва.

Угода визначає правила розподілу прав на оподаткування доходів між державами, передбачає механізми усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Крім того, документ має створити стабільні умови для ведення бізнесу.

Після набрання чинності нова Угода замінить чинну українсько-німецьку Угоду про уникнення подвійного оподаткування, підписану 3 липня 1995 року.

Новий документ також містить положення щодо:

запобігання зловживанню податковими пільгами;

розширення обміну податковою інформацією між компетентними органами України та Німеччини;

механізмів врегулювання спірних питань для захисту прав платників податків.

Які зміни передбачені

Документ оновлює підходи до оподаткування відповідно до стандартів ОЕСР та змінює ставки оподаткування пасивних доходів у державі — джерелі доходу.

Оподаткування дивідендів:

збережено ставку 5% — для дивідендів, які отримує компанія договірної держави, що володіє щонайменше 20% капіталу компанії іншої держави;

підвищено ставку з 10% до 15% — в інших випадках виплати дивідендів.

Оподаткування процентів:

підвищено ставку з 2% до 5% — для процентів, що сплачуються за продаж у кредит та за позиками, що надаються банками й фінансовими установами.

Оподаткування роялті:

скасовано нульову ставку оподаткування для окремих видів роялті;

встановлено загальнуставку оподаткування — 5%.

