Хто не зможе вийти на пенсію вже за пів року: що слід зробити

У 2027 році частина українок не зможе оформити пенсію після досягнення 60 років.

Причина — у черговому підвищенні вимог до страхового стажу, який тепер фактично визначає право на своєчасний вихід на пенсію.

Формально пенсійний вік для жінок в Україні не змінився. Однак на практиці система поступово працює так, що без достатньої кількості офіційного стажу вийти на пенсію у 60 років стає дедалі складніше, зазначає 24tv.ua

З 2027 року для оформлення пенсії у 60 років жінкам потрібно буде мати щонайменше 34 роки страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає:

у 63 роки пенсію можна буде оформити за наявності щонайменше 24 років стажу;

у 65 років лише якщо є мінімум 15 років стажу.

Тобто фактично держава поступово зміщує акцент із самого віку на кількість років офіційної роботи та сплачених внесків.

Думка експертів

Експерти пояснюють, що жінки значно частіше мають перерви у трудовому стажі, зауважує Пенсійний фонд . Найчастіше причинами стають:

декретні відпустки;

догляд за дітьми;

догляд за літніми батьками чи родичами;

робота на неповну ставку;

неофіційна зайнятість у 90-х та 2000-х роках.

Через це багато українок мають великий фактичний трудовий досвід, але недостатній страховий стаж у системі Пенсійного фонду. Особливо ризикують жінки, які тривалий час працювали у сфері торгівлі, малого бізнесу або отримували частину зарплати «в конвертах».

Чому держава посилює вимоги до стажу

Причина основна збільшення страхового стажу криється у дефіциті пенсійної системи та скорочення кількості офіційно працюючих людей. Через війну, трудову міграцію та тіньову зайнятість Пенсійний фонд отримує менше внесків, тоді як кількість пенсіонерів залишається високою.

Саме тому держава фактично проводить непряме підвищення пенсійного віку не через офіційне збільшення вікової межі, а через жорсткіші вимоги до страхового стажу.

Після повномасштабної війни ситуація для жінок лише ускладнилася. Частина українок втратила роботу, перейшла на неповну зайнятість або виїхала за кордон. Крім цього, багато жінок були змушені залишити роботу через дітей чи догляд за родиною.

У майбутньому це може призвести до того, що дедалі більше жінок не відповідатимуть новим вимогам до стажу для пенсії у 60 років.

Що слід зробити

У Пенсійному фонді радять жінкам не відкладати перевірку страхового стажу до моменту оформлення пенсії. Експерти пояснюють: чим раніше виявити проблеми у документах або відсутність окремих періодів роботи у реєстрах, тим більше шансів встигнути їх виправити.

Особливу увагу рекомендують звернути на стаж, набутий до 2004 року, коли облік трудової діяльності ще вели переважно у паперовому форматі. Через помилки у трудових книжках, втрату архівів або ліквідацію підприємств частина років роботи може не потрапити до страхового стажу.

У результаті навіть кількох неврахованих років може вистачити, аби жінка втратила право на пенсію у 60 років і була змушена виходити на заслужений відпочинок пізніше. Саме тому у ПФУ радять заздалегідь перевіряти дані у реєстрі та за потреби готувати документи для підтвердження стажу.

