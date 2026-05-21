Чехія планує посилити правила для українців із тимчасовим захистом Сьогодні 08:03 — Світ

Міністерство внутрішніх справ Чехії підготувало поправки одразу до семи законі, які мають на меті посилити правила міграції, контроль за перебуванням іноземців та скоригувати умови тимчасового захисту та надання гуманітарних виплат, що стосуються насамперед українців.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Проєкт підготували МВС Чехії спільно з іншими міністерствами у межах зобов’язання уряду посилити міграційну та азилову політику країни.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар заявив, що безпека громадян залишається пріоритетом для уряду, а нові зміни враховують досвід останніх років та поточну безпекову ситуацію в Європі. «Безпека громадян Чеської Республіки є пріоритетом для уряду. Поправка відповідає досвіду останніх років та поточній безпековій ситуації в Європі. Наша мета — мати чіткі, виконавчі та справедливі правила перебування іноземців на нашій території та водночас ефективні інструменти проти зловживань системою», — зазначив Метнар.

Більшість положень законопроєкту планують запровадити з 1 січня 2027 року. Частина норм, зокрема щодо реєстрації транспортних засобів та окремих адміністративних процедур, набуде чинності переважно з 2028 року.

Що зміниться для українців із тимчасовим захистом

Значна частина законопроєкту стосується правил тимчасового захисту у зв’язку з війною в Україні. Зокрема, тимчасовий захист припинятиметься, якщо його особа перебуватиме за межами Чехії понад 30 днів.

Також документ уточнює умови отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання. Серед вимог:

відсутність податкових боргів;

ретельніша перевірка безпекових ризиків для Чехії.

Правила для авто з українськими номерами

Окремі зміни стосуються транспортних засобів з українською реєстрацією. Влада Чехії планує запровадити для них такі самі правила, як і для автомобілів, зареєстрованих у країні, зокрема щодо обов’язкового технічного огляду.

Із 2027 року автомобілі можна буде реєструвати у стандартному чеському реєстрі транспортних засобів. Для новоприбулих осіб, які отримають тимчасовий захист, така реєстрація стане обов’язковою протягом шести місяців.

Із 2028 року експлуатація автомобілів, не внесених до стандартного реєстру Чехії, буде неможливою.

Відповідальність за нелегальну міграцію

Законопроєкт передбачає зміни в азилових та міграційних процедурах для підвищення їхньої ефективності та посилення безпекових механізмів. Серед нововведень передання розгляду справ, пов’язаних із безпековими питаннями, до одного спеціалізованого суду.

Крім того, Чехія планує посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з нелегальною міграцією, зокрема за організацію незаконного перетину кордону та сприяння незаконному перебуванню в країні.

