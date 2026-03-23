Чехія змінить правила для іноземців
У Чехії готують масштабне оновлення правил перебування іноземців. Уряд уже підтримав відповідний закон, який змінює підходи до оформлення документів і посилює контроль за міграцією.
Про це пише Visitukraine.
Базові умови отримання дозволу на проживання залишаються без змін — нововведення стосуються насамперед процедур і взаємодії з державними органами.
Цифровізація та нові правила
Ключова зміна — перехід на цифрову систему. Вона має спростити процеси і зменшити бюрократію.
Іноземці зможуть:
- подавати документи онлайн;
- спілкуватися з держорганами дистанційно;
- швидше отримувати рішення завдяки автоматизації.
Фактично це означає поступову відмову від паперових заяв і черг.
Нові правила передбачають і посилення контролю. Зокрема:
- роботодавці, університети та інші організації нестимуть більшу відповідальність за запрошених іноземців;
- спроститься процедура анулювання дозволу на проживання у разі порушень;
- громадяни ЄС, які перебувають у країні понад 90 днів, повинні будуть обов’язково реєструватися;
- держава зможе гнучкіше змінювати квоти на в’їзд залежно від потреб ринку праці та освітньої сфери.
Коли запрацюють нововведення
Закон ще має пройти парламент і отримати підпис президента. Очікується, що нові правила почнуть діяти разом із запуском цифрової системи в найближчі роки.
Раніше ми повідомляли, що чеське суспільство потребує українських працівників у різних сферах від економіки до системи охорони здоров’я та соціальних послуг, а бюджет країни отримує значні надходження від праці українців. Станом на лютий 2026 року в Чехії працювали близько 170 тисяч українців.
Також за темою
Чехія змінить правила для іноземців
Трамп наказав зупинити удари по енергетиці Ірану на п’ять днів
У Мінфіні США порахували, скільки росія заробить через послаблення санкцій
ТОП-5 європейських країн для балансу між роботою та життям
У Німеччині зросла кількість чоловіків серед українських біженців
Трамп погрожує знищити електростанції Ірану, якщо протягом 48 годин не відкриється Ормузька протока