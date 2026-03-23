Чехія змінить правила для іноземців

Прапор Чехії
У Чехії готують масштабне оновлення правил перебування іноземців. Уряд уже підтримав відповідний закон, який змінює підходи до оформлення документів і посилює контроль за міграцією.
Про це пише Visitukraine.
Базові умови отримання дозволу на проживання залишаються без змін — нововведення стосуються насамперед процедур і взаємодії з державними органами.

Цифровізація та нові правила

Ключова зміна — перехід на цифрову систему. Вона має спростити процеси і зменшити бюрократію.
Іноземці зможуть:
  • подавати документи онлайн;
  • спілкуватися з держорганами дистанційно;
  • швидше отримувати рішення завдяки автоматизації.
Фактично це означає поступову відмову від паперових заяв і черг.
Нові правила передбачають і посилення контролю. Зокрема:
  • роботодавці, університети та інші організації нестимуть більшу відповідальність за запрошених іноземців;
  • спроститься процедура анулювання дозволу на проживання у разі порушень;
  • громадяни ЄС, які перебувають у країні понад 90 днів, повинні будуть обов’язково реєструватися;
  • держава зможе гнучкіше змінювати квоти на в’їзд залежно від потреб ринку праці та освітньої сфери.
Коли запрацюють нововведення

Закон ще має пройти парламент і отримати підпис президента. Очікується, що нові правила почнуть діяти разом із запуском цифрової системи в найближчі роки.
Раніше ми повідомляли, що чеське суспільство потребує українських працівників у різних сферах від економіки до системи охорони здоров’я та соціальних послуг, а бюджет країни отримує значні надходження від праці українців. Станом на лютий 2026 року в Чехії працювали близько 170 тисяч українців.
За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
