Чехія змінить правила для іноземців Сьогодні 20:19 — Світ

Прапор Чехії

У Чехії готують масштабне оновлення правил перебування іноземців. Уряд уже підтримав відповідний закон, який змінює підходи до оформлення документів і посилює контроль за міграцією.

Про це пише Visitukraine.

Базові умови отримання дозволу на проживання залишаються без змін — нововведення стосуються насамперед процедур і взаємодії з державними органами.

Цифровізація та нові правила

Ключова зміна — перехід на цифрову систему. Вона має спростити процеси і зменшити бюрократію.

Іноземці зможуть:

подавати документи онлайн;

спілкуватися з держорганами дистанційно;

швидше отримувати рішення завдяки автоматизації.

Фактично це означає поступову відмову від паперових заяв і черг.

Нові правила передбачають і посилення контролю. Зокрема:

роботодавці, університети та інші організації нестимуть більшу відповідальність за запрошених іноземців;

спроститься процедура анулювання дозволу на проживання у разі порушень;

громадяни ЄС, які перебувають у країні понад 90 днів, повинні будуть обов’язково реєструватися;

держава зможе гнучкіше змінювати квоти на в’їзд залежно від потреб ринку праці та освітньої сфери.

Читайте також Вартість житла у Чехії досягла рекордних показників

Коли запрацюють нововведення

Закон ще має пройти парламент і отримати підпис президента. Очікується, що нові правила почнуть діяти разом із запуском цифрової системи в найближчі роки.

Раніше ми повідомляли , що чеське суспільство потребує українських працівників у різних сферах від економіки до системи охорони здоров’я та соціальних послуг, а бюджет країни отримує значні надходження від праці українців. Станом на лютий 2026 року в Чехії працювали близько 170 тисяч українців.

