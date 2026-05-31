Названо недооцінені міста Азії для літньої подорожі Сьогодні 22:11 — Світ

Азійські міста, які дивують туристів

Експерти туристичного путівника Lonely Planet склали список маловідомих азійських напрямків, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Про це повідомляє видання Travel Off Path із посиланням на рекомендації Lonely Planet.

За словами фахівців, найкращі враження від подорожей часто дарують саме менш популярні міста, де можна відчути справжню атмосферу країни без натовпів туристів.

Одним із найцікавіших напрямків назвали Пусан. Місто поєднує сучасну K-Pop-культуру, неонові квартали та пляжний відпочинок.

Особливо туристам радять відвідати пляж Хеунде, культурне селище Камчхон із кольоровими будинками та прокататися знаменитими капсульними вагонами Sky Capsule уздовж узбережжя.

Ще одним несподіваним напрямком стала Шимла — місто біля підніжжя Гімалаїв із британською колоніальною архітектурою та атмосферними вулицями.

Автори добірки зазначають, що каскадна забудова на схилах робить його схожим на деякі міста Латинської Америки. Окремо туристів попереджають про місцевих макак-резусів, які можуть красти їжу та речі.

До списку також увійшов Сендай, який називають альтернативою переповненим Токіо чи Кіото. Місто відоме більш прохолодним кліматом, великою кількістю зелені, стародавніми храмами та традиційною японською атмосферою.

Експерти наголошують, що тут можна скуштувати свіжі суші та відчути справжню Японію без величезних туристичних черг.

Не менш цікавим напрямком став Ченду — місто, яке часто називають «столицею панд». Саме тут розташована знаменита база дослідження та розведення гігантських панд, де можна побачити навіть маленьких дитинчат. Крім цього, Ченду славиться гострою сичуанською кухнею та особливою атмосферою традиційного Китаю.

Експерти зазначають, що саме такі менш розкручені міста дедалі частіше обирають туристи, які прагнуть отримати нові враження та уникнути перевантажених популярних курортів.

