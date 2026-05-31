Де в Європі доходи населення зростають найшвидше
Польща та Португалія продемонстрували найсильніше зростання реальних доходів домогосподарств у Європі за останні два роки. Серед великих економік лідером стала Іспанія.
Про це пише Euronews, посилаючись на дані ОЕСР.
Як змінюються доходи європейців
За даними ОЕСР, торік серед 16 європейських країн у 14 спостерігалося зростання реального доходу домогосподарств на душу населення порівняно з 2024 роком, тоді як лише у двох було зафіксовано зниження.
Аналітики зазначають, показник реальних доходів домогосподарств вважається точнішим індикатором рівня життя, ніж ВВП, оскільки відображає кошти, які люди реально можуть витрачати або заощаджувати.
Які країни у лідерах
Найвищий приріст зафіксувала Польща — 4,1%. Країна утримує лідерство вже другий рік поспіль, що свідчить про стійке зростання реальних доходів населення протягом двох років поспіль.
В ОЕСР зазначають, зростання оплати праці працівників у Польщі компенсувало скорочення соціальних виплат. Це призвело до прискорення зростання реального доходу домогосподарств на душу населення.
До країн із найкращою динамікою також увійшли:
- Нідерланди — +2,3%
- Португалія — +2%
- Данія — +1,9%
- Греція — +1,8%
- Іспанія — +1,5%
- Бельгія — 1,4%
- Угорщина — 1,2%
- Швеція — 1,2%
Як показали себе великі економіки
Серед найбільших економік Європи Іспанія стала лідером із показником +1,5%.
Італія досягла середнього показника ОЕСР, показавши зростання на 0,8% у 2025 році.
Німеччина (+0,6%), Велика Британія (+0,7%) та Чехія (+0,7%) залишилися нижче середнього рівня.
Натомість, у Франції спостерігалося лише незначне зростання на рівні 0,2%.
Де зафіксовано спад
Єдиними країнами зі зниженням реальних доходів домогосподарств на душу населення стали Фінляндія (-0,7%) та Австрія (-1,8%).
Експерти пояснюють це слабким економічним зростанням, підвищенням податків, скороченням соціальних виплат та зростанням безробіття.
Загалом у 2025 році зростання реальних доходів у країнах ОЕСР сповільнилося до 0,8% проти 2,1% роком раніше.
