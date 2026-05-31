0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Європі доходи населення зростають найшвидше

Світ
24
У Європі назвали країни, де люди реально стали багатшими
У Європі назвали країни, де люди реально стали багатшими
Польща та Португалія продемонстрували найсильніше зростання реальних доходів домогосподарств у Європі за останні два роки. Серед великих економік лідером стала Іспанія.
Про це пише Euronews, посилаючись на дані ОЕСР.

Як змінюються доходи європейців

За даними ОЕСР, торік серед 16 європейських країн у 14 спостерігалося зростання реального доходу домогосподарств на душу населення порівняно з 2024 роком, тоді як лише у двох було зафіксовано зниження.
Читайте також
Аналітики зазначають, показник реальних доходів домогосподарств вважається точнішим індикатором рівня життя, ніж ВВП, оскільки відображає кошти, які люди реально можуть витрачати або заощаджувати.

Які країни у лідерах

Найвищий приріст зафіксувала Польща — 4,1%. Країна утримує лідерство вже другий рік поспіль, що свідчить про стійке зростання реальних доходів населення протягом двох років поспіль.
В ОЕСР зазначають, зростання оплати праці працівників у Польщі компенсувало скорочення соціальних виплат. Це призвело до прискорення зростання реального доходу домогосподарств на душу населення.
До країн із найкращою динамікою також увійшли:
  • Нідерланди — +2,3%
  • Португалія — +2%
  • Данія — +1,9%
  • Греція — +1,8%
  • Іспанія — +1,5%
  • Бельгія — 1,4%
  • Угорщина — 1,2%
  • Швеція — 1,2%

Як показали себе великі економіки

Серед найбільших економік Європи Іспанія стала лідером із показником +1,5%.
Італія досягла середнього показника ОЕСР, показавши зростання на 0,8% у 2025 році.
Читайте також
Німеччина (+0,6%), Велика Британія (+0,7%) та Чехія (+0,7%) залишилися нижче середнього рівня.
Натомість, у Франції спостерігалося лише незначне зростання на рівні 0,2%.

Де зафіксовано спад

Єдиними країнами зі зниженням реальних доходів домогосподарств на душу населення стали Фінляндія (-0,7%) та Австрія (-1,8%).
Експерти пояснюють це слабким економічним зростанням, підвищенням податків, скороченням соціальних виплат та зростанням безробіття.
Загалом у 2025 році зростання реальних доходів у країнах ОЕСР сповільнилося до 0,8% проти 2,1% роком раніше.
За матеріалами:
Finance.ua
ДоходиЄвропа
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems