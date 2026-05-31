Німеччина може встановити рекорд за кількістю нових громадян

У Німеччині очікують на новий рекорд натуралізацій

У Німеччині може бути встановлено новий історичний рекорд за кількістю наданих громадянств.

Про це свідчить аналіз Welt am Sonntag на основі даних із 14 федеральних земель, пише Spiegel.

Кількість натуралізацій продовжує зростати

За попередніми підрахунками, минулого року німецьке громадянство отримали понад 309 тисяч осіб. Це перевищує попередній рекорд 2024 року, коли було зафіксовано майже 292 тисячі натуралізацій.

Найбільший обсяг даних надали регіональні органи влади з більшості земель, однак частина статистики ще залишається неповною, зокрема з Нижньої Саксонії, Саару та Шлезвіг-Гольштейну.

Серед заявників стає більше українців

Місцеві адміністрації відзначають, що серед заявників зростає частка українців, які прагнуть отримати німецьке громадянство.

Очікується, що перші біженці, які прибули після початку повномасштабної війни у 2022 році, зможуть виконати вимогу п’ятирічного проживання вже навесні 2027 року.

Це може додатково збільшити кількість заяв на натуралізацію, особливо з огляду на нові правила, які дозволяють зберігати попереднє громадянство.

Реформа закону про громадянство, яка набула чинності в середині 2024 року, скоротила стандартний термін проживання для отримання громадянства з восьми до п’яти років та дозволила подвійне громадянство.

У 2024 році кількість натуралізацій зросла на 46% порівняно з попереднім роком. Найбільші групи нових громадян становили вихідці з Сирії та Туреччини.

Водночас у 2025 році очікується уповільнення зростання — приблизно на рівні 6%, хоча загальна тенденція залишається високою.

