У Німеччині вимагають скасувати пенсії для держслужбовців

Дискусія щодо пенсій для чиновників у Німеччині знову набирає обертів. Більшість громадян вважає, що держслужбовці та політики мають отримувати пенсії за тими самими правилами, що й решта працівників.

Про це пише Аusnews.de.

Більшість німців підтримує реформу

Як повідомляє Ausnews. de, 86% опитаних німців виступають за те, щоб чиновників і політиків перевели до загальної системи обов’язкового пенсійного страхування. Це означає, що вони сплачували б внески та отримували виплати на тих самих умовах, що й наймані працівники та самозайняті особи. Проти такої ідеї висловилися лише 10% респондентів.

Питання реформування пенсій для держслужбовців обговорюється в Німеччині вже багато років. На початку 2026 року економіст Аксель Берш-Супан заявив, що чинну систему спеціальних пенсій для чиновників слід скасувати.

Чому частина експертів виступає проти

У Міністерстві внутрішніх справ Німеччини наголошують, що пенсії чиновників не можна напряму порівнювати зі звичайними державними пенсіями.

У відомстві пояснюють, що загальна пенсійна система забезпечує лише базовий рівень захисту, тоді як пенсійне забезпечення чиновників фактично поєднує одразу два рівні — основну пенсію та додаткове професійне забезпечення.

Проти реформи також виступає Німецька спілка чиновників (dbb). Її представники попереджають, що переведення держслужбовців до загальної системи може збільшити навантаження на пенсійний фонд і в перспективі призвести до зростання страхових внесків.

У профспілці вважають, що основною проблемою є не пенсії чиновників, а інші значні соціальні витрати бюджету, зокрема виплати Bürgergeld, надбавки пенсіонерам зі Східної Німеччини та так звані материнські пенсії.

Своєю чергою профспілка ver. di також оприлюднила аргументи проти інтеграції чиновників до загальної пенсійної системи.

Зміни у німецьких пенсіях і зарплатах

У травні 2026 року в Німеччині набирає чинності низка змін, що стосуються зарплат у державному секторі, податкових правил і пенсійних виплат. Частина нововведень спрямована на виконання рішень судів, інша — є результатом колективних домовленостей та урядових рішень щодо соціальної підтримки.

Зміни торкнуться насамперед оплати праці державних службовців і працівників публічного сектору. Федеральний уряд передбачає підвищення мінімальних рівнів оплати та перехід частини працівників на вищі щаблі. Зокрема, у найнижчих категоріях зарплати зростуть до понад 3100 євро. Також передбачені одноразові виплати та підвищення окремих соціальних надбавок, зокрема на дітей. Паралельно працівники державного сектору отримають середнє підвищення зарплат на 2,8% відповідно до колективної угоди.

Зміни також зачіпають податкову політику та ринок праці. У травні тимчасово знижуються акцизи на пальне, що має вплинути на кінцеві ціни бензину та дизеля. Крім того, компаніям дозволяється виплачувати працівникам необов’язковий кризовий бонус до 1000 євро без оподаткування та соціальних внесків. Окремо посилюється контроль за онлайн-доходами: платформи на кшталт eBay та Airbnb зобов’язують передавати податковим органам дані про користувачів, що отримують прибуток.

Пенсійна сфера також зазнає змін. У травні окремі вікові групи отримають право на вихід на пенсію за різними схемами — залежно від стажу, віку та стану здоров’я. У деяких випадках можливе дострокове призначення пенсії зі зниженням виплат, тоді як інші категорії отримують повну пенсію за умови тривалого страхового стажу. Паралельно розширюються соціальні програми: оновлюється скринінг новонароджених, а також готуються нові державні субсидії, зокрема для електромобілів.

