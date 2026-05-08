Порівняння цін в Україні, Польщі та Німеччині: розрив майже зник

Порівняння цін в Україні, Польщі та Німеччині: розрив майже зник
Нині в Україні спостерігається тривожна тенденція: українські цінники не лише зрівнялися з європейськими, а й у сегментах м’ясної, молочної продукції та бакалії подекуди демонструють вищу динаміку росту.
Це призводить до ситуації, де імпортні товари, зокрема польські, стають дедалі конкурентоспроможнішими на наших прилавках.
Завдяки значно більшим масштабам виробництва в країнах ЄС та стабільнішим умовам для агробізнесу, собівартість одиниці продукції там часто виявляється нижчою, ніж в українських виробників, які змушені працювати у складних воєнних умовах.
Рівень доступності

Найбільш об’єктивним показником добробуту є відсоток доходу, який громадяни змушені витрачати на базові потреби. Для аналізу ми сформували місячний кошик здорового харчування, що відповідає нормам споживання для дорослої людини.
Розрахунок базується на середній зарплаті в Україні (30 356 гривень) та середніх доходах у ЄС станом на весну 2026 року.
Причини, чому ціни стали «шаленими»

Економісти та галузеві експерти виділяють комплекс факторів, що перетворили українські цінники на «європейські».

Енергетичний тиск

Робота на промислових генераторах змушує зростати вартість енергії у кілька разів. Для птахофабрик, м’ясокомбінатів та молокозаводів, де холод потрібен цілодобово, це прямий шлях до переписування цінників

Витрати на «хімію»

Близько 35−40% собівартості зерна та овочів складають добрива та засоби захисту рослин. Оскільки вони переважно імпортні, будь-яке коливання курсу валют миттєво робить майбутній врожай дорожчим.

Кадровий голод

Мобілізація та міграція змушують бізнес підвищувати зарплати, щоб утримати водіїв, технологів та вантажників. Це збільшує витрати на перероблювання та доставлення.

Дорога логістика

Плече доставки всередині країни подорожчало через ріст цін на пальне та складні маршрути. Доставити товар із Польщі іноді виходить дешевше, ніж перевезти його між областями України.

Апетити ритейлу

Маркетингові збори та «бонуси» торговельних мереж можуть додавати до 20% до ціни товару на полиці. У ЄС ці механізми жорстко контролюються державою, що дозволяє тримати ціну нижчою.
Україна фактично вже увійшла в зону європейських цін, але так і не наблизилася до європейських доходів. І це створює головний дисбаланс, який відчуває кожен споживач.
Тетяна Берегова
Finance.ua
