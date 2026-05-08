0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Якщо на касі товар дорожчий, ніж в рекламі — магазин може отримати штраф

Особисті фінанси
5
Якщо на касі товар дорожчий, ніж в рекламі — магазин може отримати штраф
Якщо на касі товар дорожчий, ніж в рекламі — магазин може отримати штраф
На Івано-Франківщині магазин обіцяв покупцю «велику персональну знижку» на дитячі памперси, але реальна ціна виявилася іншою.
Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень за недостовірну рекламу.
Зокрема, споживач отримав у Viber рекламне повідомлення з індивідуальною пропозицією та значною знижкою на товар. Однак під час перевірки фахівці встановили, що фактичний розмір знижки не відповідав заявленому в рекламі.
Така інформація могла вводити покупців в оману щодо реальних умов покупки та має ознаки недобросовісної реклами.
Закон вимагає, щоб реклама акцій і знижок була достовірною та чіткою. Зокрема, вона повинна містити інформацію про розмір знижки, умови проведення акції, а також дату початку і завершення зниження ціни на товар.
За результатами перевірки підприємству виписали штраф у розмірі 4059 гривень та наголосили на необхідності дотримуватися вимог законодавства про рекламу.
Фахівці закликали підприємців відповідально ставитися до поширення рекламної інформації, а споживачів — уважно перевіряти умови акційних пропозицій.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems