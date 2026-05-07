ТОП-11 ознак того, що рахунок ФОП може заблокувати фінмоніторинг банку Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Ще з 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.

Фінмоніторинг банків усе частіше блокує рахунки ФОП. І в більшості випадків причина неочевидна.

Як пояснює адвокат Богдан Янків , НБУ офіційно описав ознаки дроблення бізнесу чи уникнення податків і банки зобов’язані їх враховувати.

Але наявність однієї ознаки — це ще не автоматичне блокування, банк оцінює сукупність факторів і приймає рішення самостійно. Але чим більше збігів — тим вищий ризик отримати запит або блокування.

Як повідомляє адвокат, лист НБУ від 1 листопада 2024 року № 25−0005/82615 описує типові ознаки ФОП, які можуть вказувати на дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.

Кожен банк зобов’язаний мати власне положення про фінансовий моніторинг, і при його складанні враховує такі листи НБУ.

«Тобто якщо у вашій діяльності є хоча б кілька збігів із переліком нижче — банк має формальну підставу поставити вас у категорію ризикових клієнтів. Що далі: запит документів, тимчасове блокування рахунку або відмова в обслуговуванні», — каже Богдан Янків.

ТОП-11 ознак дроблення бізнесу

Одна особа подає документи одночасно на юрособу і ФОП. Спільна адреса юрособи та ФОП. Банки перевіряють не лише юридичну адресу, а й адресу реєстрації програмного РРО (форма 20-ОПП). Якщо за однією адресою зареєстровано 10 ФОПів з програмними касами — це підозріло як для банку, так і для ДПС. Спільне місце реалізації товарів і послуг — один магазин, один сайт, одна торгова точка — і кілька різних суб’єктів господарювання, які там працюють. Спільні власники, представники, бухгалтери, довірені особи. Один бухгалтер на кілька ФОПів і ТОВ — дуже поширена практика, яка тепер є офіційною ознакою ризику. Банки вже поіменно називають у своїх запитах ФОПів, які мають доступ до вашого рахунку з одного IP, — і просять пояснити цей зв’язок. У ФОП немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, а він без обладнання, персоналу та активів заробляє мільйони. Якщо на рахунок ФОП надходять кошти виключно або переважно від одного ТОВ — банк бачить схему. Оплата послуг ФОП, вартість яких складно оцінити: оренда, маркетингові та інформаційні послуги, реклама. Юрособа надає фінансову допомогу ФОП у вигляді позики чи поворотної фінансової допомоги. Значний обсяг операцій за рахунком новоствореного ФОП. Банк очікує, що новий бізнес зростає поступово, а не стартує з мільйонних оборотів. ФОП за два-три місяці досягає річного ліміту доходу. Один платіжний термінал використовують кілька суб’єктів господарювання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через:

централізацію даних;

стандартизацію форматів звітності;

сумісність із європейськими системами.

Водночас йдеться не про тотальний чи жорсткіший нагляд, а лише про те, що алгоритми перевірки стають «розумнішими».

Також раніше ми писали, що таке фінансовий моніторинг і чому ваші кошти можуть заблокувати —

Нині фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і дедалі більше операцій проходять перевірку банківськими алгоритмами, які шукають «брудні гроші».

Водночас держава намагається чіткіше пояснити правила для ринку та запобігти зловживанням. Йдеться як про нові роз’яснення Мінфіну, так і про розширений контроль за окремими категоріями громадян.

