ТОП-11 ознак того, що рахунок ФОП може заблокувати фінмоніторинг банку
Ще з 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами.
Фінмоніторинг банків усе частіше блокує рахунки ФОП. І в більшості випадків причина неочевидна.
Як пояснює адвокат Богдан Янків, НБУ офіційно описав ознаки дроблення бізнесу чи уникнення податків і банки зобов’язані їх враховувати.
Але наявність однієї ознаки — це ще не автоматичне блокування, банк оцінює сукупність факторів і приймає рішення самостійно. Але чим більше збігів — тим вищий ризик отримати запит або блокування.
Як повідомляє адвокат, лист НБУ від 1 листопада 2024 року № 25−0005/82615 описує типові ознаки ФОП, які можуть вказувати на дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків.
Кожен банк зобов’язаний мати власне положення про фінансовий моніторинг, і при його складанні враховує такі листи НБУ.
«Тобто якщо у вашій діяльності є хоча б кілька збігів із переліком нижче — банк має формальну підставу поставити вас у категорію ризикових клієнтів. Що далі: запит документів, тимчасове блокування рахунку або відмова в обслуговуванні», — каже Богдан Янків.
ТОП-11 ознак дроблення бізнесу
- Одна особа подає документи одночасно на юрособу і ФОП.
- Спільна адреса юрособи та ФОП. Банки перевіряють не лише юридичну адресу, а й адресу реєстрації програмного РРО (форма 20-ОПП). Якщо за однією адресою зареєстровано 10 ФОПів з програмними касами — це підозріло як для банку, так і для ДПС.
- Спільне місце реалізації товарів і послуг — один магазин, один сайт, одна торгова точка — і кілька різних суб’єктів господарювання, які там працюють.
- Спільні власники, представники, бухгалтери, довірені особи. Один бухгалтер на кілька ФОПів і ТОВ — дуже поширена практика, яка тепер є офіційною ознакою ризику. Банки вже поіменно називають у своїх запитах ФОПів, які мають доступ до вашого рахунку з одного IP, — і просять пояснити цей зв’язок.
- У ФОП немає необхідних ресурсів для ведення діяльності, а він без обладнання, персоналу та активів заробляє мільйони.
- Якщо на рахунок ФОП надходять кошти виключно або переважно від одного ТОВ — банк бачить схему.
- Оплата послуг ФОП, вартість яких складно оцінити: оренда, маркетингові та інформаційні послуги, реклама.
- Юрособа надає фінансову допомогу ФОП у вигляді позики чи поворотної фінансової допомоги.
- Значний обсяг операцій за рахунком новоствореного ФОП. Банк очікує, що новий бізнес зростає поступово, а не стартує з мільйонних оборотів.
- ФОП за два-три місяці досягає річного ліміту доходу.
- Один платіжний термінал використовують кілька суб’єктів господарювання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна продовжує інтеграцію до європейського фінансового простору. Зміни стосуватимуться міжнародних переказів, фінансового моніторингу та обліку банківських рахунків. За оновленими правилами фінмоніторинг пропонують здійснювати через:
- централізацію даних;
- стандартизацію форматів звітності;
- сумісність із європейськими системами.
Водночас йдеться не про тотальний чи жорсткіший нагляд, а лише про те, що алгоритми перевірки стають «розумнішими».
Також раніше ми писали, що таке фінансовий моніторинг і чому ваші кошти можуть заблокувати —
Що таке фінансовий моніторинг
Нині фінансовий моніторинг в Україні посилюється, і дедалі більше операцій проходять перевірку банківськими алгоритмами, які шукають «брудні гроші».
Водночас держава намагається чіткіше пояснити правила для ринку та запобігти зловживанням. Йдеться як про нові роз'яснення Мінфіну, так і про розширений контроль за окремими категоріями громадян.
Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.
