0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кому можуть відмовити у пенсії за вислугу років

Особисті фінанси
11
Кому можуть відмовити у пенсії за вислугу років
Кому можуть відмовити у пенсії за вислугу років
Іноді громадянам відмовляють у призначенні пенсії за вислугу років. У Пенсійному фонді пояснюють, що головною причиною є невідповідність спеціального стажу вимогам чинного законодавства, яке після реформ стало значно жорсткішим.

Хто отримає відмову

Найчастіше відмови отримують працівники сфер, які раніше входили до переліку професій із правом на пенсію за вислугу, але були виключені з нього, пише fbc.biz.ua.
Читайте також
Це стосується частини педагогів, медиків, працівників культури, транспорту та інших спеціальностей. Якщо професія більше не входить до затвердженого списку, право на таку пенсію не надається, навіть за наявності тривалого стажу.

Причина

Нестача спеціального стажу. Для більшості категорій закон вимагає не лише загальний трудовий стаж, а й певну кількість років роботи саме на посаді, що дає право на вислужну пенсію. Якщо частина періодів не підтверджена документально або не зарахована через помилки, ПФУ може відмовити.
Читайте також
Проблеми виникають і через відсутність архівних документів, неточності у трудових книжках або ліквідацію підприємств, де людина працювала. У таких випадках заявникам рекомендують звертатися до архівів або подавати додаткові підтвердження.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що станом на початок квітня 2026 року в Україні понад 169 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб залишаються без виплат. Основна причина — непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.
Попри те, що кількість таких випадків зменшилася (на початку року без пенсій залишалися 337 тис. осіб), проблема залишається актуальною. Серед основних причин:
  • великі черги у сервісних центрах Пенсійного фонду;
  • складність проходження цифрових процедур;
  • обмежений доступ до онлайн-інструментів для частини пенсіонерів.
У результаті багато людей досі не можуть підтвердити свій стаж та відновити виплати.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems