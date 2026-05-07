Кому можуть відмовити у пенсії за вислугу років

Іноді громадянам відмовляють у призначенні пенсії за вислугу років. У Пенсійному фонді пояснюють, що головною причиною є невідповідність спеціального стажу вимогам чинного законодавства, яке після реформ стало значно жорсткішим.

Хто отримає відмову

Найчастіше відмови отримують працівники сфер, які раніше входили до переліку професій із правом на пенсію за вислугу, але були виключені з нього, пише fbc.biz.ua

Це стосується частини педагогів, медиків, працівників культури, транспорту та інших спеціальностей. Якщо професія більше не входить до затвердженого списку, право на таку пенсію не надається, навіть за наявності тривалого стажу.

Причина

Нестача спеціального стажу. Для більшості категорій закон вимагає не лише загальний трудовий стаж, а й певну кількість років роботи саме на посаді, що дає право на вислужну пенсію. Якщо частина періодів не підтверджена документально або не зарахована через помилки, ПФУ може відмовити.

Проблеми виникають і через відсутність архівних документів, неточності у трудових книжках або ліквідацію підприємств, де людина працювала. У таких випадках заявникам рекомендують звертатися до архівів або подавати додаткові підтвердження.

Раніше Finance.ua писав , що станом на початок квітня 2026 року в Україні понад 169 тис. пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб залишаються без виплат. Основна причина — непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації.

Попри те, що кількість таких випадків зменшилася (на початку року без пенсій залишалися 337 тис. осіб), проблема залишається актуальною. Серед основних причин:

великі черги у сервісних центрах Пенсійного фонду;

складність проходження цифрових процедур;

обмежений доступ до онлайн-інструментів для частини пенсіонерів.

У результаті багато людей досі не можуть підтвердити свій стаж та відновити виплати.

