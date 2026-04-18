Чеклист для оформлення пенсії за віком у 2026 році Сьогодні 13:09 — Особисті фінанси

Українці мають право на отримання пенсії за віком. Це щомісячна державна виплата, яка нараховується після досягнення певного віку за наявності необхідної кількості років страхового стажу.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , як підготуватися до оформлення пенсійних виплат.

Хто може вийти на пенсію у 2026 році

Зазначається, що право на пенсію залежить від віку та тривалості стажу.

Щоб вийти на пенсію у 2026 році:

у 60 років — необхідно не менше 33 років стажу;

у 63 роки — від 23 до 33 років;

у 65 років — від 15 до 23 років.

Водночас з 2028 року вимоги посилюються. Відтак для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати 35 років стажу, а українці з понад 40 роками стажу зможуть претендувати на виплати незалежно від віку.

Які документи знадобляться

Для отримання пенсії за віком необхідно підготувати пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка або інші документи), заява на призначення пенсії.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи:

довідка про зарплату до 01.07.2000;

документи про спеціальний статус;

довідка ВПО;

документ про місце проживання;

реквізити банківського рахунку;

фото (для посвідчення).

Якщо частина документів втрачена, їх можуть витребувати через компетентні органи.

Фахівці наголошують, отриманий за кордоном стаж також враховується, але лише за наявності офіційно підтверджених і легалізованих документів.

Як подати заяву

Українці можуть подати заяву про призначення пенсії як онлайн, так і офлайн. Працюючі пенсіонери можуть обрати, хто подаватиме заяву — самостійно або через роботодавця.

Офлайн. Зверніться до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації або фактичного проживання. Працівник перевірить документи, сформує та зареєструє заяву, та за потреби повідомить про відсутні документи.

Онлайн. Подати заяву можна через Подати заяву можна через портал ПФУ або « Дію ». Для цього потрібен електронний підпис або Дія. Підпис, а також скановані копії документів. Частина даних підтягнеться автоматично, але їх обов’язково слід перевірити перед поданням.

Коли можуть відмовити

Найпоширеніші причини відмови або затримки у призначенні пенсії:

недостатній страховий стаж;

непідтверджений стаж (відсутні або неповні записи, відсутні архівні підтвердження);

помилки у документах (розбіжності у ПІБ, датах тощо);

неповний пакет документів;

недостовірні відомості.

Окрім цього, вже призначену пенсію можуть припинити, якщо її не отримувати понад пів року або не пройти обов’язкову фізичну ідентифікацію тощо.

Коли подавати документи

Подати заяву можна не раніше ніж за 1 місяць до досягнення пенсійного віку та у будь-який момент після виникнення права.

Рішення про призначення зазвичай ухвалюється протягом 10 днів з дня надходження документів. Якщо потрібна додаткова перевірка — процес може бути продовжений, але не більше ніж на 15 днів.

Якщо документи подані не повністю, їх можна донести протягом трьох місяців без втрати дати призначення пенсії.

Особливості для ВПО та жителів зон бойових дій

Під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його завершення, для людей, які проживають або проживали на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих, дата призначення пенсії визначається так:

за віком — з дня досягнення пенсійного віку;

по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника — з дня смерті годувальника;

за вислугу років — з дня звільнення з відповідної роботи, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Для обчислення пенсії береться середня зарплата в Україні за три роки, що передують року призначення виплати.

