Зміни для українських біженців у ЄС: що готує Польща Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Зміни для українських біженців у ЄС: що готує Польща

Польща виступає за зміну правил тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава підтримує перегляд механізму щодо чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

За інформацією журналістів, питання винесуть на обговорення міністрів внутрішніх справ країн ЄС. Польська сторона вважає, що українські чоловіки призовного віку не повинні автоматично отримувати тимчасовий захист на тих самих умовах, що й інші категорії громадян.

Водночас Варшава не підтримує ідею розподілу українців за регіональним принципом. У Польщі наголошують, що вся територія України залишається під загрозою російських атак, тому поділ на «безпечні» та «небезпечні» області є несправедливим.

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Наразі в ЄС також обговорюють майбутнє системи тимчасового захисту після 2027 року. Серед можливих варіантів — продовження чинного механізму до 2028 року або поступовий перехід українців на національні дозволи на проживання.

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За даними Євросоюзу, від початку повномасштабної війни статус тимчасового захисту отримали понад 4 мільйони громадян України.

При цьому в ЄС наголошують, що жодних рішень про примусове повернення українців наразі не розглядають, а можливі зміни стосуватимуться насамперед нових заявників.

Раніше Finance.ua писав , що мають зробити українці в Польщі, щоб не втратити статус UKR. Актуалізувати дані в реєстрі PESEL потрібно тим українцям, які мають PESEL UKR, отриманий на підставі паспорта, в якого закінчився термін дії або без закордонного паспорта, зокрема на підставі свідоцтва про народження.

Також актуалізувати дані необхідно тим громадянам України, які після отримання номера PESEL виготовили новий закордонний паспорт,або в кого були зміни в персональних даних (зокрема зміна прізвища), які підлягають внесенню до реєстру PESEL.

Дітям також потрібно актуалізувати дані, якщо при оформленні PESEL в них ще було паспорта або паспорт було замінено.

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