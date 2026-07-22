Останній термін використання коштів Національного кешбеку
Витрачайте кешбек на:
- підтримуйте ЗСУ та благодійні фонди;
- оплачуйте комунальні послуги — свої або близьких;
- оплачуйте поштові послуги;
- купуйте українські книги;
- обирайте українські товари в магазинах-учасниках програми;
- купуйте українські ліки в аптеках-учасниках.
Що буде після 31 липня
Понад 5 млн українців користуються програмою
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