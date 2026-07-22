Останній термін використання коштів Національного кешбеку Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Останній термін використання коштів Національного кешбеку

В Дії нагадали, що використати кошти, накопичені на картці Національний кешбек, потрібно до 31 липня включно.

Витрачайте кешбек на:

підтримуйте ЗСУ та благодійні фонди;

оплачуйте комунальні послуги — свої або близьких;

оплачуйте поштові послуги;

купуйте українські книги;

обирайте українські товари в магазинах-учасниках програми;

купуйте українські ліки в аптеках-учасниках.

Повний перелік магазинів, сервісів і категорій, де можна використати кешбек, шукайте на сторінці «Національний кешбек».Координатором програми «Національний кешбек» є Міністерство економіки та довкілля України.

Що буде після 31 липня

Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.

Понад 5 млн українців користуються програмою

Наразі у програмі нараховується понад 5 млн активних користувачів, які отримують щомісячні виплати. У ній беруть участь понад 2 тисячі виробників, які зареєстрували більш як 422 тисячі товарів українського виробництва та майже 1,5 тисячі продавців.

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