Тарифи на світло з 1 серпня

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Енергетики відновили енергопостачання для критичної інфраструктури

У серпні 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.

Тариф на світло у серпні 2026 року

Розмір платіжки залежатиме від фактичного обсягу споживання електроенергії.

Після завершення опалювального сезону для домогосподарств з електричним опаленням припинив діяти пільговий тариф. Під час опалювального періоду вони сплачували 2,64 грн за кВт·год за перші 2 тис. кВт·год на місяць, а за споживання понад цей ліміт — 4,32 грн за кВт·год.

У серпні всі побутові споживачі розраховуватимуться за єдиним тарифом. Пільгову ціну для домогосподарств з електроопаленням відновлять після початку нового опалювального сезону.

Водночас окремі категорії громадян можуть користуватися передбаченими законодавством пільгами — від часткової знижки до повного звільнення від оплати.

Заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонного лічильника. У нічний період, з 23:00 до 07:00, вартість електроенергії становить 2,16 грн за кВт·год.

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