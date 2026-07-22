ТОП-5 міфів про технічні професії, які вже не діють Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

ТОП-5 міфів про технічні професії, які вже не діють

Стереотипні погляди на технічні професії сформувалися в іншій економічній реальності й давно не відповідають тому, що відбувається на підприємствах.

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Вибираючи технічну професію сьогодні, людина не просто знаходить стабільну роботу з хорошою зарплатою — вона стає частиною галузі, яка напряму працює на обороноздатність країни, пише work.ua

Найдефіцитніші робітничі спеціальності — інженери, технологи, оператори БпЛА та зварювальники, а роботодавці пропонують зарплати до 120 000 грн.

Що було раніше

Раніше уявлення про завод з іржавими верстатами та безперспективність «синіх комірців» живуть у наших головах ще з дев’яностих. Але нині ринок праці змінився, а подібні стереотипи сьогодні більше шкодять шукачам роботи, ніж захищають від «поганого вибору».

Українські компанії зараз відчувають один із найгостріших кадрових дефіцитів за останні роки, а найбільший попит — на кваліфікованих робітників у виробництві, будівництві та енергетиці.

Work.ua разом з KSE ProfTech у межах проєкту «Шлях майстра» розбирає найпоширеніші міфи про сферу.

Міф 1. Щоб працювати в технічній сфері, треба добре знати фізику й математику

Це переконання відлякує тих, хто ще в школі не дружив із точними науками. Але для більшості технічних професій глибокі шкільні знання з фізики чи математики не є необхідною передумовою.

У кваліфікаційних вимогах до професій зварювальника, оператора ЧПК чи монтажника електроніки головне — це вік від 18 років, базова освіта та медогляд, а не оцінки з точних наук у шкільному атестаті.

У реальній роботі куди важливішими виявляються практичні навички: уважність, дисципліна, просторове мислення, готовність вчитися та практика, практика і ще раз практика. Складні розрахунки, якщо вони й потрібні, уже закладені в програмах верстатів чи інструкціях — треба тільки навчитися ними користуватися.

Міф 2. На виробництві брудно й небезпечно

Образ цеху з масними верстатами й димом не відповідає сучасним виробничим компаніям, які зараз конкурують за кадри та інвестують саме в умови праці.

Українські підприємства активно оновлюють обладнання: лише за рік, з грудня 2024-го до листопада 2025-го, виробники закупили 317 одиниць промислового обладнання на 818,2 млн грн у межах державної програми, яка компенсує 15% вартості.

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А на початку 2026 року Міністерство економіки вперше цього року розширило перелік техніки, яка підпадає під таку компенсацію. Тобто модернізація виробництва продовжується, і держава свідомо цей процес підтримує.

Міф 3. У технічній сфері низькі зарплати

Цей стереотип, мабуть, найдорожче коштує тим, хто в нього вірить.

Навчання на «Праві», одній з традиційно найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів, коштує у 2026 році від 236 000 до 388 400 грн за чотири роки бакалаврату. Середня зарплата юриста в Києві — 37 500 грн.

При цьому навчання на оператора ЧПК у KSE ProfTech безоплатне й триває до 6 тижнів, а медіанна зарплата за цією професією — 45 000 грн. За рік-два кваліфікований оператор ЧПК може заробляти й суттєво більше — 85 000+ грн.

Технічна професія не поступається ані рівнем доходу, ані кар’єрним зростанням, а конкуренція за місце в технічних спеціальностях поки що набагато нижча, ніж серед «білих комірців».

Міф 4. Технічні професії — не для жінок

Історично виробництво вважалося «чоловічою територією», але цифри за останні два роки показують, наскільки швидко ця картина змінюється.

Роботодавці на технічних виробництвах дедалі частіше оцінюють кандидатів за навичками, а не за статтю. Цей підхід підтверджує не лише зростання кількості жінок у технічних професіях, а й прямі свідчення самих фахівчинь галузі про те, що успіху в технічній професії можна досягти незалежно від статі, якщо є можливість себе проявити.

Міф 5. ​​Це тяжка фізична праця, яку скоро замінять роботи

Одне з найпоширеніших побоювань щодо майбутнього ринку праці — автоматизація замінить людей. Але автоматизація виробництва не скасовує потреби у фахівцях, а просто змінює їхні функції.

Сучасним підприємствам потрібні люди, які вміють налаштовувати обладнання, контролювати якість, обслуговувати верстати, працювати зі складними виробничими процесами та усувати несправності — тобто керувати автоматизацією, а не конкурувати з нею.

Саме тому попит на кваліфікованих технічних спеціалістів залишається високим навіть на тлі впровадження нового обладнання.

Щодо фізичного навантаження в технічних професіях — воно різниться залежно від спеціалізації. Наприклад, монтаж електроніки має здебільшого сидячу роботу, оператор ЧПК керує обладнанням через програми та панель керування, і навіть у зварюванні дедалі більше операцій виконують із застосуванням сучасної техніки.

Нагадаємо, Міністерство економіки та Державний центр зайнятості 11 травні презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення».

За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку — котрі мають бажання та сили працювати, але через суспільні стереотипи вважаються менш конкурентними на ринку праці порівняно з молоддю.

Також якщо шукаєте роботу без прив’язки до офісу — українські компанії активно наймають працівників на дистанційний формат роботи, пропонуючи гнучкий графік та можливість працювати з будь-якої точки світу.

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