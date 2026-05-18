Робота для людей віком 50+: як працюватиме нова програма уряду Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Проєкт пропонує гнучкий та безпечний шлях входу на ринок праці для людей 50+

Міністерство економіки та Державний центр зайнятості 11 травні презентували проєкт дорослого стажування для людей 50+ «Досвід має значення». За задумом, програма повинна «подружити» бізнес, який потерпає від нестачі кадрів, із українцями середнього віку — котрі мають бажання та сили працювати, але через суспільні стереотипи вважаються менш конкурентними на ринку праці порівняно з молоддю.

Про це пише Укрінформ.

«Доки 75% українських компаній стикаються з дефіцитом кадрів, мільйони людей, які можуть і хочуть працювати — ВПО, люди з інвалідністю, ветерани, люди старшого віку, жінки та молодь, — не можуть знайти роботу або працюють у «тіні», — заявляє міністр економіки Олексій Соболев.

В Україні вже діють проєкти, орієнтовані на працевлаштування цих категорій громадян — і ветеранів, й інвалідів, і молоді та жінок. Для людей, котрим виповнилося 45 років, також є програми: перенавчання за спеціальними ваучерами від Державної служби зайнятості та «Університети третього віку», в межах якої 150 курсів допомагають українцям здобути нові навички і навіть отримати нові професії.

Програма для людей віком 50+

Тепер для масштабування, подолання фрагментарності цих програм та забезпечення їх реальної ефективності запроваджується національна програма працевлаштування людей віком 50+.

«Проєкт пропонує гнучкий та безпечний шлях входу на ринок праці для людей 50+, а роботодавцям — зручну модель залучення досвідчених працівників. Він поєднує елементи навчання для дорослих людей, підготовку до співбесіди, прямий контакт роботодавця та пошукача і коротке стажування, після якого обидві сторони ухвалюють рішення про працевлаштування», — коментують в Мінекономіки.

Модель програми складається з трьох основних етапів:

навчання для людей 50+, зокрема підготовка резюме, адаптація до сучасного ринку праці та проходження співбесід;

зустрічі з роботодавцями та обговорення умов співпраці;

стажування тривалістю до 10 днів або подальше працевлаштування.

Також учасникам надаватимуть консультації психолога для подолання страху зміни роботи та допомоги у визначенні сильних професійних сторін.

Які професії мають найбільший попит

У 2025 році дві третини зайнятого населення України становили люди віком 36−60 років. Частка молоді до 35 років складає лише 19%.

У Держслужбі зайнятості повідомляють, що найбільший попит на фахівців 50+ спостерігається у:

переробній промисловості;

освіті;

медицині та соціальній сфері;

агросекторі;

гуртовій і роздрібній торгівлі.

Також затребуваними залишаються інженери, технологи, електрики, слюсарі, оператори верстатів, агрономи, механіки, лікарі та фармацевти.

Окремий попит існує в енергетиці та житлово-комунальному господарстві, де важливими є практичний досвід і професійні знання.

Крім того, фахівців старшого віку активно залучають до корпоративного наставництва та освітніх проєктів.

Як долучитися до програми

Для участі у програмі пошукачам роботи потрібно подати заявку через сайт Державної служби зайнятості та вказати персональні дані, професійний досвід, навички та бажану сферу діяльності.

Замість традиційного резюме учасникам запропонують заповнити «матрицю навичок», де необхідно обрати компетенції із запропонованих категорій. Надалі ці дані використовуватимуть для автоматичного підбору вакансій за допомогою штучного інтелекту.

Програма передбачає три навчальні модулі:

Кар’єрна стратегія та самопрезентація. Цифрові навички та використання штучного інтелекту. Робота в командах різного віку.

Навчання проходитиме переважно онлайн. Також доступні офлайн-заняття у Києві, Львові та Харкові.

Після модерації заявки система відбиратиме 20 кандидатів, які найбільше відповідають вимогам роботодавця. Далі відбуватимуться співбесіди та стажування тривалістю до 10 днів.

Після завершення стажування сторони ухвалюватимуть рішення щодо продовження співпраці. Умови оплати стажування кожен роботодавець визначатиме окремо.

Подання заявок триватиме до кінця травня. Навчання заплановане на червень-липень, після чого учасники проходитимуть співбесіди та стажування. Пілотний етап реалізації програми триватиме до жовтня.

Нагадаємо, як розповідав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, для щорічного зростання ВВП на 7% українській економіці протягом наступних 10 років потрібно 4,5 мільйона людей. Водночас, за оцінками уряду, щонайменше 2 мільйони людей, які зараз проживають в Україні, можна додатково залучити до ринку праці.

