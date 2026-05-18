Пляжі Києва: де дозволено відпочивати цього літа

Наразі в Києві комунальники регулярно обслуговують 15 муніципальних пляжів.
Про це на запит УНІАН відповіли в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради.

На яких пляжах Києва можна відпочивати

До переліку пляжів, які фахівці КП «Плесо» регулярно обслуговують, входять:
  • Дитячий.
  • Золотий.
  • Венеція.
  • Молодіжний.
  • Центральний.
  • Галерна.
  • Троєщина.
  • Райдуга.
  • Тельбін.
  • Чорторий.
  • Вербний.
  • Пуща-Водиця.
  • Острів Оболонський.
  • Передмістна-Слобідка.
  • Веселка.

Як комунальники готують пляжі Києва

У міськраді також розкрили, про яку саме підготовку пляжів йдеться:
  • розконсервування водопровідних мереж з подальшою їх дезінфекцією та хлоруванням на пляжах;
  • встановлення питних фонтанчиків та душових стійок на пляжах;
  • приведення до належного технічного та естетичного стану елементів благоустрою;
  • забезпечення функціонування та обслуговування стаціонарних громадських вбиралень і модульних туалетів контейнерного типу (санітарних контейнерів);
  • — проведення досліджень проб води відкритих водойм, питної води на відповідність вимогам санітарного законодавства;
  • проведення планування пляжної території.
  • проведення послуг з вилову безпритульних тварин, у разі надходження звернень тощо.
За матеріалами:
УНІАН
