Пляжі Києва: де дозволено відпочивати цього літа
На яких пляжах Києва можна відпочивати
- Дитячий.
- Золотий.
- Венеція.
- Молодіжний.
- Центральний.
- Галерна.
- Троєщина.
- Райдуга.
- Тельбін.
- Чорторий.
- Вербний.
- Пуща-Водиця.
- Острів Оболонський.
- Передмістна-Слобідка.
- Веселка.
Як комунальники готують пляжі Києва
- розконсервування водопровідних мереж з подальшою їх дезінфекцією та хлоруванням на пляжах;
- встановлення питних фонтанчиків та душових стійок на пляжах;
- приведення до належного технічного та естетичного стану елементів благоустрою;
- забезпечення функціонування та обслуговування стаціонарних громадських вбиралень і модульних туалетів контейнерного типу (санітарних контейнерів);
- — проведення досліджень проб води відкритих водойм, питної води на відповідність вимогам санітарного законодавства;
- проведення планування пляжної території.
- проведення послуг з вилову безпритульних тварин, у разі надходження звернень тощо.
