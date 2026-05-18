Пляжі Києва: де дозволено відпочивати цього літа

Наразі в Києві комунальники регулярно обслуговують 15 муніципальних пляжів.

Про це на запит УНІАН відповіли в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської ради.

На яких пляжах Києва можна відпочивати

До переліку пляжів, які фахівці КП «Плесо» регулярно обслуговують, входять:

Дитячий.

Золотий.

Венеція.

Молодіжний.

Центральний.

Галерна.

Троєщина.

Райдуга.

Тельбін.

Чорторий.

Вербний.

Пуща-Водиця.

Острів Оболонський.

Передмістна-Слобідка.

Веселка.

Як комунальники готують пляжі Києва

У міськраді також розкрили, про яку саме підготовку пляжів йдеться:

розконсервування водопровідних мереж з подальшою їх дезінфекцією та хлоруванням на пляжах;

встановлення питних фонтанчиків та душових стійок на пляжах;

приведення до належного технічного та естетичного стану елементів благоустрою;

забезпечення функціонування та обслуговування стаціонарних громадських вбиралень і модульних туалетів контейнерного типу (санітарних контейнерів);

— проведення досліджень проб води відкритих водойм, питної води на відповідність вимогам санітарного законодавства;

проведення планування пляжної території.

проведення послуг з вилову безпритульних тварин, у разі надходження звернень тощо.

