0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+»

Особисті фінанси
149
Які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+»
Які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+»
Від сьогодні подати заяву про участь стало простіше — без зайвих обмежень і прив’язки до дня народження.
Не потрібно чекати 30 днів після дня народження, пише «Дія».

Як діяти

Якщо вам уже є 40 років, подавайте заяву в Дії за кілька кліків або звертайтеся до найближчого ЦНАПу.
Є два місяці, щоб пройти обстеженняПісля зарахування коштів маєте два місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використати протягом цього часу, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Як скористатися програмою:

  • Подайте заяву в Дії або офлайн у ЦНАПі.
  • Виберіть медзаклад.
  • Пройдіть обстеження в зручний час.
Важливо, що люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня 2026 року, можуть використати їх до 30 червня 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems