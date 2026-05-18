Які зміни у програмі «Скринінг здоров’я 40+» Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Від сьогодні подати заяву про участь стало простіше — без зайвих обмежень і прив’язки до дня народження.

Не потрібно чекати 30 днів після дня народження, пише « Дія ».

Як діяти

Якщо вам уже є 40 років, подавайте заяву в Дії за кілька кліків або звертайтеся до найближчого ЦНАПу.

Є два місяці, щоб пройти обстеженняПісля зарахування коштів маєте два місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо кошти не використати протягом цього часу, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Як скористатися програмою:

Подайте заяву в Дії або офлайн у ЦНАПі.

Виберіть медзаклад.

Пройдіть обстеження в зручний час.

Важливо, що люди, які отримали кошти підтримки до 1 травня 2026 року, можуть використати їх до 30 червня 2026 року.

