Попри нестачу працівників 30% українців залишаються без роботи — опитування Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Безробітний

Попри гострий дефіцит кадрів, який фіксують роботодавці в багатьох галузях, значна частина українців досі не має роботи. Водночас більшість тих, хто працевлаштований, не змінювали місце роботи протягом останнього року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber серед понад 17 тис. користувачів.

Чи змінювали українці роботу

За даними опитування, 45% респондентів працюють на тому ж місці й не планують змінювати роботу.

Водночас 30% опитаних наразі не мають роботи. Із них:

19% не працювали рік тому і не працюють зараз,

а ще 11% мали роботу, але втратили її.

Ще 10% українців змінили роботу за власним бажанням, а 9% хоча й залишаються на поточному місці, але планують шукати нову роботу.

Крім того:

3% були змушені змінити роботу через скорочення або закриття компанії;

2% працюють повністю на фрілансі;

1% знайшли свою першу роботу цього року.

Аналітики Rakuten Viber зазначають, що порівняно з попередніми опитуваннями структура відповідей майже не змінилася.

Чи мають українці додаткові доходи

Більшість опитаних (66%) повідомили, що отримують дохід лише з основної роботи.

14% респондентів час від часу мають підробіток.

10% працюють на двох або більше роботах.

Ще 7% мають пасивний дохід, а 3% розвивають власний бізнес.

Таким чином, близько третини українців мають додаткові джерела заробітку, що свідчить про прагнення диверсифікувати доходи в умовах економічної невизначеності.

Читайте також У Нацбанку прогнозують зростання зарплат українців

Як проводили опитування

Дослідження проводилося в анонімному форматі в каналі Rakuten Viber Україна. Основну частину аудиторії становили люди віком 34−45 років, а понад половина респондентів були молодшими за 45 років.

Раніше ми повідомляли , що за даними Grc, 49% спеціалістів уже у пошуку нового місця роботи, а ще 20% планують розпочати пошук у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.