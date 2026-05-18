Попри нестачу працівників 30% українців залишаються без роботи — опитування
Чи змінювали українці роботу
- 19% не працювали рік тому і не працюють зараз,
- а ще 11% мали роботу, але втратили її.
- 3% були змушені змінити роботу через скорочення або закриття компанії;
- 2% працюють повністю на фрілансі;
- 1% знайшли свою першу роботу цього року.
Чи мають українці додаткові доходи
- Більшість опитаних (66%) повідомили, що отримують дохід лише з основної роботи.
- 14% респондентів час від часу мають підробіток.
- 10% працюють на двох або більше роботах.
- Ще 7% мають пасивний дохід, а 3% розвивають власний бізнес.
Як проводили опитування
