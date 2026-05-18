Ретроспектива пенсій: як змінювалася пенсійна система України від здобуття незалежності до сьогодення

Пенсія — це не просто соціальна виплата, а своєрідний індикатор стану економіки, демографії та політичної стабільності держави. За понад три десятиліття незалежності українська пенсійна система пережила гіперінфляцію, економічні кризи, зміну правил нарахування виплат, підвищення пенсійного віку та навіть війну, яка триває.

За ці роки Україна пройшла шлях від радянської солідарної моделі до трирівневої системи, яка мала поєднати державні виплати, персональні накопичення та приватне пенсійне забезпечення, але яка досі повноцінно так і не запрацювала.

Водночас попри постійні спроби зробити пенсійну систему більш стійкою, її головне питання залишається незмінним — чи здатна пенсія забезпечити людині гідний рівень життя? Станом на сьогодні середня пенсія в Україні є найбільшою за всю історію незалежності у номінальному вимірі, але через інфляцію, зростання цін та демографічні проблеми мільйони пенсіонерів усе ще живуть за межею бідності.

У цій статті Finance.ua пропонує проаналізувати, як трансформувалася пенсійна система України за останні 35 років, як змінювалися підходи до нарахування пенсій, що відбувалося з реальною вартістю, та чому навіть після десятків реформ питання «гідної пенсії» досі залишається відкритим.

Зародження системи: радянський спадок і гіперінфляція

Після проголошення незалежності Україна фактично успадкувала радянську солідарну модель пенсійного забезпечення. Її принцип був простим: внески громадян, які працюють, спрямовувалися на виплату пенсій.

У 1991−1992 роках система ще працювала за радянськими правилами — чоловіки виходили на пенсію у 60 років, жінки у 55, а розмір виплат залежав переважно від трудового стажу та зарплати. Для багатьох професій зберігалися пільгові умови виходу на пенсію, а дефіцит Пенсійного фонду покривався коштом держави.

Утім, головною проблемою того часу були не правила, а стрімкий економічний обвал, який переживала країна після розпаду СРСР. Українська економіка втрачала виробництво, підприємства масово зупинялися, безробіття зростало, а держава фактично втрачала контроль над фінансовою системою.

Особливо відчутними ці наслідки стали для людей пенсійного віку. Вже у 1993 році інфляція в Україні перевищила 10 тис. % — це був один із найгірших економічних шоків у світі того періоду. Пенсії номінально зростали мало не щомісяця, але гроші знецінювалися настільки швидко, що люди часто намагалися витратити виплати одразу після отримання. Якщо 1991 року середня пенсія становила близько 103 купоно-карбованців — приблизно 2−4 долари за тодішнім курсом, — то вже 1993-го її розмір зріс до майже 10 тис. карбованців. Утім, у доларовому еквіваленті це були все ті ж кілька доларів через катастрофічну інфляцію та девальвацію.

Ситуацію ускладнювали постійні затримки виплат — у деяких регіонах пенсії могли не виплачувати кілька місяців. До цього додавалися падіння ВВП майже на 60% порівняно з початком 1990-х, масове безробіття та тінізація зарплат, через що Пенсійний фонд втрачав надходження. У результаті пенсія у той період фактично перестала бути гарантією спокійної старості й для мільйонів людей перетворилася на виплату «для виживання».

Певним переломним моментом стала грошова реформа 1996 року та запровадження гривні. Після цього фінансову систему вдалося частково стабілізувати: інфляція почала поступово сповільнюватися, а пенсії — більш прогнозовано індексуватися.

Однак навіть наприкінці 1990-х середня пенсія залишалася вкрай низькою. Після введення гривні 1996 року середня пенсія становила близько 39 грн, або приблизно 20 доларів за курсом того часу. 1997 року вона зросла до 52 грн (~28 доларів), 1998-го — до 55 грн (~22 долари через фінансову кризу та девальвацію), а 1999 року — до близько 60 грн, що еквівалентно приблизно 12−15 доларам. На початку 2000-х середня пенсія піднялася до 68−70 грн, однак навіть тоді її розмір не часто перевищував 15−20 доларів у валютному еквіваленті. На перший погляд це мало вигляд як зростання, однак через високу інфляцію та економічну нестабільність реальні доходи пенсіонерів залишалися дуже низькими.

Стабілізація 2000-х: перші реформи та реальне підвищення пенсій

Початок 2000-х став для України періодом відносної економічної стабілізації після хаотичних 1990-х. Економіка поступово почала активізовуватися, підприємства відновлювали роботу, зарплати — хоч і повільно, але зростати, а держава отримала більше можливостей фінансувати соціальні витрати. Саме в цей період українські пенсіонери вперше за роки незалежності відчули не лише номінальне, а й реальне підвищення доходів.

На початку десятиліття середня пенсія все ще залишалася вкрай низькою. 2000 року вона становила приблизно 69 грн — близько 13 доларів за тодішнім курсом. Фактично цих грошей вистачало лише на базові продукти та оплату комунальних послуг. Наприклад, кілограм м’яса тоді коштував у середньому 12−15 грн, а літр молока — близько 1 грн. Тобто пенсіонер міг дозволити собі приблизно 4−5 кг м’яса на місяць або мінімальний продуктовий набір без особливих витрат на ліки чи побутову техніку.

Однак, вже за кілька років ситуація почала поступово змінюватися. Разом із зростанням економіки збільшувалися і пенсії. 2004 року середня виплата сягнула 182 грн — приблизно 34−35 доларів. Для порівняння: на ці гроші вже можна було купити близько 20 кг м’яса або повноцінний базовий продуктовий кошик на кілька тижнів. А 2005 року після масштабного підвищення соціальних стандартів середня пенсія зросла до 316 грн, що на той момент дорівнювало приблизно 60 доларам. Це було одне з найвідчутніших зростань пенсій за весь період незалежності.

Саме тоді Україна вперше спробувала відійти від суто радянської моделі пенсійного забезпечення та перейти до більш сучасної страхової системи. 2004 року набув чинності закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який заклав основу трирівневої пенсійної системи.

Ідея полягала у тому, щоб поєднати солідарну модель із персональними накопиченнями та приватними пенсійними фондами. Втім, повноцінно в Україні запрацював лише перший — солідарний рівень, тоді як запуск накопичувальної системи роками переносили через дефіцит бюджету та економічну нестабільність.

У 2000-х відбулася певна стабілізація щодо пенсій

Реформа також змінила сам принцип нарахування пенсій. Якщо раніше ключову роль часто відігравали останні роки роботи та різноманітні пільги, то після 2004 року система стала ширше залежати від офіційної зарплати та страхового стажу. Фактично держава намагалася стимулювати українців працювати офіційно та сплачувати внески до Пенсійного фонду.

На фоні економічного зростання другої половини 2000-х пенсії почали збільшуватися значно швидше, ніж у попереднє десятиліття. 2008 року середня пенсія вже становила близько 751 грн — приблизно 145 доларів за курсом того часу. Це був один із найвищих показників купівельної спроможності українських пенсіонерів за роки незалежності. На таку пенсію можна було придбати близько 35 кг м’яса, оплатити комунальні послуги та покрити базові побутові витрати.

Навіть після світової фінансової кризи 2008 року пенсії продовжували зростати номінально. 2009 року середня виплата сягнула вже 934 грн — приблизно 115−120 доларів. Хоча інфляція та девальвація гривні частково «з'їдали» це зростання, рівень життя пенсіонерів усе одно був помітно кращим, ніж у 1990-х.

Утім, криза 2008−2009 років показала й головну слабкість системи: пенсійні виплати дедалі більше залежали від стану економіки та наповнення Пенсійного фонду. Падіння виробництва, скорочення робочих місць і зростання дефіциту бюджету знову поставили питання про необхідність нових реформ.

Попри це, саме 2000-ні для багатьох українських пенсіонерів стали періодом, коли пенсія вперше перестала асоціюватися виключно з виживанням.

Реформи 2010-х: підвищення пенсійного віку та збільшення стажу

На початку 2010-х стало очевидно, що пенсійна система України входить у фазу хронічного фінансового дисбалансу. Формально вона продовжувала працювати, однак дедалі більше нагадувала модель, яка тримається на постійних дотаціях із державного бюджету. Причини цього були не одномоментними, а накопичувалися роками. Населення України стрімко старіло, частка людей працездатного віку зменшувалася, а сама зайнятість дедалі більше «йшла в тінь». Значна частина зарплат виплачувалася неофіційно, а отже, не обкладалася єдиним соціальним внеском. У результаті Пенсійний фонд системно недоотримував кошти і все більше залежав від трансфертів держави.

Фактично країна підійшла до ситуації, коли майже кожного пенсіонера утримував один громадянин, який працює. Для солідарної системи це критичний рівень навантаження, який у довгостроковій перспективі робить її фінансово вразливою.

2011 року Україна була змушена піти на одну з найнепопулярніших пенсійних реформ за всю історію. Її ключовим елементом стало поступове підвищення пенсійного віку для жінок від 55 до 60 років. Хоча зміни впроваджувалися поетапно, суспільний резонанс був значним, адже фактично йшлося про вирівнювання пенсійного віку з чоловіками.

Паралельно посилювали вимоги до страхового стажу — поступово збільшували мінімальну кількість років офіційної роботи, необхідних для отримання пенсії (тобто для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати дедалі більший страховий стаж. — Ред.). Фактично це означало перехід від більш «формального» підходу до страхової моделі, де вирішальним стає не лише загальний трудовий стаж, а саме періоди офіційної зайнятості зі сплатою внесків до Пенсійного фонду.

Для багатьох українців це стало суттєвим ускладненням, адже частина трудового життя в 1990-х і 2000-х проходила в тіньовій зайнятості або без регулярної сплати ЄСВ, що згодом безпосередньо вплинуло на право та розмір пенсії.

Офіційно ці кроки пояснювали необхідністю стабілізації системи, однак важливим фактором були й вимоги міжнародних кредиторів, зокрема МВФ, які наполягали на скороченні структурного дефіциту Пенсійного фонду.

Попри системні проблеми, у першій половині 2010-х номінальні пенсії продовжували зростати. 2011 року середня пенсія становила близько 1150 грн — це приблизно 140−145 доларів за тодішнім курсом. За ці гроші можна було купити орієнтовно 40−45 кг м’яса або базовий продуктовий набір на місяць без суттєвих заощаджень.

2013 року середня пенсія зросла до близько 1470 грн, що дорівнювало приблизно 180 доларам. Це був один із пікових періодів відносної стабільності: інфляція була майже нульовою, а ціни зростали повільно, тому купівельна спроможність пенсій мала вигляд найбільш збалансований за тривалий час — умовно на рівні 50 кг м’яса на місяць або еквівалентного продуктового кошика.

Однак ця стабільність виявилася тимчасовою.

2014 рік: війна, девальвація і обвал реальних доходів

Після початку війни, окупації Криму і частини територій Донецької і Луганської областей та економічної кризи 2014−2015 років ситуація різко змінилася. Гривня девальвувала майже втричі, інфляція перевищила 40%, а економіка увійшла у фазу глибокої рецесії.

Хоча номінальні пенсії формально продовжували зростати — 2015 року середня виплата становила близько 1580 грн — у доларовому еквіваленті це було вже приблизно 60−70 доларів. Для порівняння: ще 2013 року цей показник становив близько 180 доларів. Тобто за два роки реальна валютна вартість пенсій зменшилася майже втричі.

Після 2014 року ситуація щодо зарплат різко змінилася в гірший бік

Найбільший удар припав на людей із мінімальними виплатами, для яких навіть базовий набір продуктів і комунальні послуги стали суттєвим фінансовим навантаженням. Купівельна спроможність пенсій у цей період фактично просіла до рівня, коли значна частина доходу йшла виключно на базові витрати.

Пенсійна реформа 2017 року: ставка на стаж

2017 року Україна знову змушена була оновити правила гри. Ключовий акцент було зроблено на страховому стажі — тобто кількості офіційно відпрацьованих років, за які сплачувалися внески.

Поступово запроваджувалося правило, за яким право вийти на пенсію у 60 років напряму залежить від стажу: спочатку достатньо було 25 років, однак вимога щороку зростає і має досягти 35 років у перспективі 2028 року.

Паралельно запровадили автоматичну індексацію пенсій, «осучаснення» старих виплат та посилили залежність розміру пенсії від офіційної зарплати. Фактично держава намагалася вивести ринок праці з тіні, оскільки без офіційних внесків система не могла залишатися фінансово стійкою.

На момент реформи 2017 року середня пенсія в Україні становила близько 1828 грн, що дорівнювало приблизно 65 доларам за тодішнім курсом. За ці гроші пенсіонер міг дозволити собі умовно базовий продуктовий кошик на місяць, однак значна частина доходу вже йшла на комунальні послуги та ліки.

Для порівняння, ще 2013 року середня пенсія становила близько 1470 грн (~180 доларів), а її купівельна спроможність була вищою завдяки стабільному курсу та низькій інфляції. Після кризи 2014−2015 років навіть номінальне зростання виплат не змогло компенсувати втрату реальної вартості доходів.

2018 року середня пенсія зросла до приблизно 2479 грн (~90 доларів), однак інфляція та девальвація гривні частково «з'їдали» це підвищення. Реальна купівельна спроможність залишалася обмеженою: пенсія покривала лише базові потреби, без можливості формувати заощадження чи суттєво покращувати рівень життя.

Фактично реформа 2017 року закріпила нову логіку системи: розмір пенсії став напряму залежати від офіційного стажу та сплачених внесків, а її реальна вартість — від макроекономічної стабільності та інфляційних процесів у країні.

2020-ті: повномасштабна війна, індексації та інфляційний тиск

2020-ті роки стали для пенсійної системи України періодом одночасно структурного навантаження та екстремальних зовнішніх шоків. Спочатку це була пандемія COVID-19, яка вже тоді збільшила тиск на бюджет і соціальні видатки. А від 2022 року повномасштабне вторгнення росії радикально змінило економічні умови функціонування держави.

Попри падіння економіки, руйнування інфраструктури, втрату частини виробничого потенціалу та зростання дефіциту бюджету, держава змогла зберегти регулярну виплату пенсій і продовжити їхню індексацію. Це стало можливим значною мірою завдяки міжнародній фінансовій підтримці — допомозі ЄС, США, МВФ та інших партнерів, яка частково компенсувала внутрішні бюджетні втрати та дозволила фінансувати соціальні видатки, включно з пенсіями.

На цьому тлі номінальні виплати продовжували зростати. 2021 року середня пенсія становила близько 3500 грн (приблизно 125−130 доларів за тодішнім курсом). 2022 року вона зросла до близько 4 тис. грн, однак через інфляцію понад 25% і різку девальвацію гривні її реальна купівельна спроможність помітно знизилася. У доларовому еквіваленті це вже було значно менше, ніж до початку повномасштабної війни, попри номінальне підвищення.

2024−2026 роках середня пенсія зросла до рівня понад 7 тис. грн (орієнтовно 170−180 доларів), однак цей показник не означає відповідного покращення рівня життя. Інфляційний тиск, зростання цін на продукти, ліки, комунальні послуги та транспорт суттєво з’їдають ефект від індексацій. У результаті реальна купівельна спроможність пенсій для значної частини населення залишається низькою, а іноді — близькою до рівня мінімального виживання, особливо у великих містах.

Окремим довгостроковим викликом для системи стає демографія. Україна входить у фазу стрімкого скорочення населення та старіння нації, що напряму впливає на баланс солідарної пенсійної моделі. Кількість тих, хто працює, зменшується, а частка пенсіонерів — зростає, що посилює навантаження на Пенсійний фонд і державний бюджет. Без структурних змін у зайнятості, рівні «тіньової» економіки та продуктивності праці цей дисбаланс лише поглиблюватиметься в майбутньому.

Таким чином, навіть за умов регулярних індексацій та зовнішньої фінансової підтримки, головним викликом залишається не лише номінальний розмір пенсій, а їхня реальна купівельна спроможність і довгострокова стійкість системи в умовах війни та демографічного спаду.

Висновок

Отже, за 35 років пенсійна система України пройшла шлях, який відображає всі ключові економічні та соціальні трансформації держави — від гіперінфляції 1990-х і фактичного знецінення виплат до поступового зростання у 2000-х та подальших кризових циклів у 2010−2020-х роках.

Попри численні реформи, її базова модель залишається солідарною, а спроби запустити накопичувальний рівень досі не дали повноцінного результату.

У номінальному вимірі пенсії сьогодні є найвищими за всю історію незалежності, однак їхня реальна купівельна спроможність залишається вкрай низькою через інфляцію та зростання вартості життя.

У найближчі роки головними викликами для системи залишатимуться війна, залежність від міжнародної фінансової підтримки та демографічний спад.

Скорочення працездатного населення і зростання частки пенсіонерів поступово посилюватимуть навантаження на Пенсійний фонд, а пенсія й надалі залишатиметься радше інструментом базової підтримки та виживання, ніж гарантією гідного рівня життя.

